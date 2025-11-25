الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

التدخل السريع بالتضامن ينقذ مريضة سرطان ومسنا بلا مأوى فى القاهرة والجيزة

مايا مرسي وزيرة التضامن،فيتو
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع بالتعامل مع حالات كبار بلا مأوى فى  محافظتي القاهرة والجيزة.

 

فريق التدخل السريع المحلي بالقاهرة

 

وعلى الفور، تعامل فريق التدخل السريع المحلي بالقاهرة  مع حالة سيدة بلا مأوى  تفترش الأرض بجوار مسجد التقوى بحلوان، وتبين أنها مريضة وحالتها الصحية غير جيدة، حيث إنها مصابة بالسرطان وتدعي " ه. ج.ش"ولا توجد معها أوراق ثبوتية، وتمت سرقة متعلقاتها الشخصية أثناء النوم، وهى مطلقة ولديها طفل يبلغ ٥ أعوام موجود فى أحد دور الرعاية الاجتماعية، وعليه تم التنسيق من خلال منظومة الشكاوى الحكومية لنقلها إلى أحد مستشفيات وزارة الصحة.

ونقل فريق التدخل السريع الحالة  بإحدي سيارات الإسعاف إلى المستشفي لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة لها وبعد تماثلها للشفاء سيتم إيداعها فى إحدي دور الرعاية الاجتماعية.

 

فريق التدخل السريع بالجيزة

 

كما تعامل فريق التدخل السريع بالجيزة مع حالة مسن بلا مأوى بشارع فيصل، حيث تم تداول أكثر من منشور على صفحات التواصل الاجتماعي بشأنه، وتبين أنه يدعي "ع.م" في العقد السابع من العمر،  وليس لديه أي أوراق ثبوتية، وعليه تم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لاستقبال الحالة بمبني كبار بلا مأوى بمجمع حياة بالجيزة، وتم نقل الحالة إلى الدار واستقبالها لإجراء التدخلات اللازمة لها.

التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مستشفيات وزارة الصحة وزيرة التضامن الاجتماعي

