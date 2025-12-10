انطلاق معسكر منتخب مصر تحت 18 عاما استعدادا للتصفيات الأفريقية (صور)

18 حجم الخط

انطلق اليوم معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2007 بقيادة وائل رياض، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب.

وائل رياض يجتمع مع اللاعبين

حرص وائل رياض على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المعسكر، وأكد رياض في كلمته للاعبين أن عليهم اغتنام الفرصة وبذل قصارى جهدهم للحفاظ على تواجدهم في المنتخب، وأن اتحاد الكرة سيوفر لهذا المنتخب كل الإمكانات اللازمة للنجاح وتحقيق الأهداف المطلوبة، خاصة أن هذا المنتخب هو مستقبل الكرة المصرية.

ويكثف محمود حرب المدير الإداري للمنتخب، جهوده لإتمام الاتفاق على أكثر من مباراة ودية خلال المعسكر الحالي والذي يمتد حتى 18 ديسمبر الجاري.

قائمة منتخب مواليد 2008 بمعسكر ديسمبر

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي:

حراس المرمى: إياد تامر (الأهلي)، يوسف البشري (إنبي)، سليم حسن (المقاولون العرب)، مصطفى سامي حسن (المقاولون العرب)، عمر عبد العزيز (الزمالك).



خط الدفاع: إياد مدحت السيد أحمد (الأهلي)، يوسف محمد عبد الواحد (إنبي)، أدهم أحمد الدين (المقاولون العرب)

عبد الله محمد السيد بدير (بيراميدز)، محمد عبد البصري (إنبي)، نور أشرف (إنبي)، يوسف محمود محمد "شيكا" (بيراميدز)، أحمد علاء (طلائع الجيش)، محمد عوض (زد)، ماهر خالد ماهر (سيراميكا كليوباترا)، آدم قمحاوي ( شباب الأهلي).



خط الوسط: محمد سمير "كونتا" (الإسماعيلي)، محمد رأفت (الأهلي)، زياد فتحي (سكندربيو)، مصطفى العارف (إنبي) عبد الرحمن عادل وإبراهيم عبد الفتاح (زد )، محمد حمد (الزمالك ).

خط الهجوم: محمود صلاح فتح الله (غزل المحلة)، أدهم كريم (الجونة)، محمد وائل سعيد محسب (طلائع الجيش)، عمر أحمد إبراهيم العزب (إنبي)، كريم جمعة (زد ) ' ياسين عاطف وعبد الرحمن راغب (الأهلي)، يوسف صابر أحمد حافظ (المقاولون العرب)، علي الجارحي (طلائع الجيش)، محمود حسن جمعة (الاتحاد السكندري)، عمرو خالد الشياوي (دكرنس).

