تضامن الدقهلية تعقد الاجتماع التنسيقي الأول لمشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية 2025

ترأست الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء الاجتماع التنسيقي الأول لمشرفي بعثة حج الجمعيات بالدقهلية، تحت شعار "خدمة الحجاج شرف لينا".

تحت شعار "خدمة الحجاج شرف لينا " الاجتماع التنسيقي لمشرفي الحج بالدقهلية

حضر الاجتماع أعضاء البعثة الإشراقية لحجاج جمعيات الدقهلية الدكتور محمد منير، وإبراهيم علاء إبراهيم، أنس علاء الدين سنجاب، ومصطفى محمود أحمد إبراهيم، والدكتور وائل شعبان محمود، والأستاذ وليد محمد محمد عبد العال، ومحمد إلياس محمد، ومحمد السعيد عبد العزيز عطا الله، ووليد محمود أحمد حافظ، وأحمد عبد المطلب عبد الحميد، والدكتور عادل علي أحمد رمضان وعبده عبد الرحيم عبد الله وأحمد السعيد عبد المنعم مسئول معلومات مكتب الحج ورضا على مسئول التدريب بالمكتب الإدراي لمؤسسة القومية لتيسير الحج.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وتحت إشراف أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج.

بث روح التعاون والإيخاء بين مشرفي بعثة حج جمعيات الدقهلية

وحرصت الدكتورة هالة عبد الرزاق على تفعيل وبث روح التعاون والإيخاء بين مشرفي بعثة حج جمعيات الدقهلية مؤكدا علي دعم جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لبعثة الحج تحت قيادة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وأكدت على انتظار إشارة البدء في عقد الندوات التوعوية والتثقيفية لحجاج جمعيات الدقهلية وذلك بعد انعقاد الدورة التدريبية التي تعقدها المؤسسة.

وفي ذات السياق وجه جميع مشرفي البعثة الشكر لرجال وقادة المؤسسة القومية لتيسير الحج على ما يبذلوه لخدمة حجاج بيت الله الحرام وأكدوا عزمهم بإذن الله وعونه على العمل بروح الفريق والجماعة لراحة حجاج بيت الله الحرام وإنجاح موسم حج الجمعيات 2025م تحت شعار المؤسسة “خدمة الحاج شرف لنا”.

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