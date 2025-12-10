هربًا من الرصاص إلى الأمطار، مشاهد توثق معاناة سكان غزة النازحين (فيديو وصور)

18 حجم الخط

وثقت مجموعة من الصور، تم نشرها مساء اليوم الأربعاء، معاناة سكان غزة النازحين بسبب السيول والأمطار والبرد، تزامنا مع وصول المنخفض الجوي إلى القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن مليون ونصف المليون نازح يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية تُجسّد واحدة من أخطر الكوارث عالميًا، لافتا إلي أن مئات آلاف العائلات تقيم في خيام مهترئة بفعل تداعيات حرب الإبادة والظروف المناخية.

أوضاعًا إنسانية قاسية تُجسّد واحدة من أخطر الكوارث عالميًا

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "أكثر من 125,000 خيمة تضررت واهترأت بالكامل وفقدت قدرتها على توفير المأوى والحماية.. القطاع يحتاج إلى 300,000 خيمة جديدة لتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين.. الخيام الحالية هشّة ولا تقي من البرد والرياح والأمطار الغزيرة".

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأمم المتحدة والجهات الضامنة والرئيس الأمريكي والدول الوسيطة للتحرك الفوري لإلزام الاحتلال برفع القيود عن إدخال الخيام ومواد التدفئة والطاقة والمياه والصرف الصحي، محذرا من أن التأخر في الاستجابة يفتح الباب أمام كارثة أكبر قد لا يمكن احتواؤها ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

غرق آلاف الخيام في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء، بغرق آلاف الخيام في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الأربعاء، إن البرد والأمطار في قطاع غزة يعرضان الفئات الأكثر ضعفا خصوصا الأطفال حديثي الولادة لخطر جسيم.

وشهدت مدينة غزة صباح اليوم، غرق خيام النازحين مع بداية وصول المنخفض الجوي بيرون إلى قطاع غزة، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

#شاهد| خيام لا تصمد أمام الرياح، ومياه أمطار تغرق الأرض بالكامل.. النازحون في غزة يمرّون بظروف مأساوية مع أولى ساعات المنخفض الجوي pic.twitter.com/T1psYZKJLV — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) December 10, 2025

وتسببت عاصفة رعدية صاحبتها أمطار غزيرة في غرق وتدمير عشرات الخيام التي تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة.

وكشفت شهادات لنازحين أن خيامهم، تطايرت خلال اليومين الماضيين، جراء الرياح العاتية التي ضربت قطاع غزة.



أمطار غزيرة تغمر خيام النازحين في غزة مجددًا، والخيام الهشّة تعجز عن صدّ المياه وسط محاولات يائسة لتصريفها. pic.twitter.com/yFN79yekhQ — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) December 10, 2025

معاناة آلاف العائلات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من البرد والمطر

كما تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة لبداية المنخفض الجوي، فجر الأربعاء، في غرق عشرات خيام النازحين المنتشرة في مناطق اللجوء بقطاع غزة، ما فاقم معاناة آلاف العائلات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من البرد والمطر.

وشهد القطاع هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال ساعات الليل، أدت إلى غمر مساحات واسعة من تجمعات الخيام.

وأظهرت مقاطع مصورة تدفق المياه إلى داخل أماكن الإيواء المؤقتة، متسببة في إتلاف المتعلقات الشخصية للنازحين وحرمانهم من المأوى المؤقت الذي بالكاد يقيهم قسوة الطقس.

