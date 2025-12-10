أيمن عباس: تأهيل شباب الصعيد استثمار مباشر في مستقبل مصر ونموها الاقتصادي

18 حجم الخط

قال أيمن عباس رجل الأعمال والمستثمر: إن شباب الصعيد يمتلكون قدرات هائلة يمكن أن تتحول إلى قوة اقتصادية حقيقية إذا ما تم الاستثمار فيها بالشكل الصحيح، مؤكدًا أن دعم الشباب وتأهيلهم ليس مجرد مسؤولية اجتماعية، بل هو استثمار مباشر في مستقبل مصر ونموها الاقتصادي.

خطوة مهمة نحو تمكين الشباب

وأضاف عباس أن إطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لإثبات قدراتهم في قطاعات واعدة مثل السياحة والفندقة والصناعات البحرية، موضحًا أن توفير التدريب المناسب ومسارات واضحة للتوظيف هو ما يصنع الفارق في حياة الشباب ويمنحهم مستقبلًا أكثر استقرارًا.

التجارب الناجحة في سوق العمل

وأشار إلى أن التجارب الناجحة في سوق العمل تثبت أن الشباب هم المحرك الحقيقي لأي اقتصاد، وأن دعمهم ينعكس بشكل مباشر على تحسين الإنتاجية وجذب الاستثمار، لافتًا إلى أن التعاون بين شركة "شغلني" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف يمثل نموذجًا يحتذى به في ربط الشباب بفرص عمل حقيقية وتحويل الإمكانات إلى إنجازات ملموسة.

نجيب ساويرس، فيتو

فعاليات المؤتمر اليوم

و تتعاون شركة "شغلني"، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف باطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" بمحافظتي سوهاج وقنا، الهادف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لضمان فرص توظيف مستدامة في مجالات السياحة والفندقة والصناعات البحرية.

فعاليات المؤتمر

وشهد المؤتمر حضور كل من:

الدكتور خالد عبد الحليم – محافظ قنا

المهندس نجيب ساويرس – مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة، ومؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس

الدكتور وليد آل علي – أمين عام المدرسة الرقمية، ومدير تنفيذي بمكتب رئيس مجلس الوزراء – دولة الإمارات

اللواء إسماعيل الفار – مساعد أول وزير الشباب والرياضة لشؤون الشباب

عمر خليفة – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شغلني

أنيس أقليمنضوس – رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر

نيفين الطاهري – رئيس مجلس إدارة شركة دلتا شيلد للاستثمار

إنجي اليماني – المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

