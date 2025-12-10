الأربعاء 10 ديسمبر 2025
اقتصاد

ساويرس: نعمل على تمكين شباب الصعيد وتوفير فرص عمل مستدامة بالتعاون مع شغلني

قال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إن التعاون مع شركة "شغلني" يأتي في إطار الإيمان العميق بأهمية تمكين الشباب ودعمهم للحصول على فرص عمل حقيقية، خاصة في محافظات الصعيد التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات والبرامج التنموية.

وأضاف ساويرس أن منصة "شغلني" استطاعت منذ تأسيسها أن تقدم نموذجًا مختلفًا في سوق العمل من خلال ربط الشباب بفرص توظيف مباشرة وحلول عملية لمشكلة البطالة، مشيرًا إلى أن النجاحات التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية كانت نتيجة جدية إدارتها ورؤية مؤسسها إلى جانب دعم مؤسسة ساويرس التي تبنت الفكرة منذ بدايتها.

دعم مسيرة التنمية في الجنوب

وأكد ساويرس أن إطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" بمحافظتي سوهاج وقنا يعكس التزامًا مستمرًا بدعم مسيرة التنمية في الجنوب، عبر تأهيل الشباب واكسابهم المهارات اللازمة للاندماج في مجالات واعدة مثل السياحة والفندقة والصناعات البحرية، بما يضمن لهم فرص عمل مستدامة ويُسهم في تحسين مستوى المعيشة داخل المجتمعات المحلية.

واختتم ساويرس قائلًا إن هذا التعاون الثلاثي بين "شغلني" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف، يقدم نموذجًا لما يجب أن تكون عليه الشراكات التنموية الحقيقية التي تربط بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لخدمة الشباب ودعم الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر  تتعاون شركة "شغلني"، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف  باطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" بمحافظتي سوهاج وقنا، الهادف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لضمان فرص توظيف مستدامة في مجالات السياحة والفندقة والصناعات البحرية.

فعاليات المؤتمر 

ويشهد المؤتمر حضور كل من:

  • الدكتور خالد عبد الحليم – محافظ قنا
  • المهندس نجيب ساويرس – مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة، ومؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس
  • الدكتور وليد آل علي – أمين عام المدرسة الرقمية، ومدير تنفيذي بمكتب رئيس مجلس الوزراء – دولة الإمارات
  • اللواء إسماعيل الفار – مساعد أول وزير الشباب والرياضة لشؤون الشباب
  • عمر خليفة – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شغلني
  • أنيس أقليمنضوس – رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر
  • نيفين الطاهري – رئيس مجلس إدارة شركة دلتا شيلد للاستثمار
  • أنجي اليماني – المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

