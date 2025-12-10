شغلني وساويرس، شراكة تدعم توظيف شباب الصعيد وتعيد تشكيل سوق العمل في مصر

18 حجم الخط

شركه شغلنى، قال عمر خليفة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "شغلني"، إن الشركة ومنذ تأسيسها تعمل على تغيير شكل سوق العمل في مصر عبر ربط الشباب بفرص توظيف حقيقية وتقديم حلول مبتكرة لمشكلة البطالة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا مثل صعيد مصر.

تعاون مشترك بين ساويرس وشركة شغلني

وأكد خليفة على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفي الذى جاء بالتعاون بين شركة "شغلني"، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف مصر، لإطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" بمحافظتي سوهاج وقنا: إن دعم المهندس نجيب ساويرس كان عاملًا محوريًا في توسع "شغلني" وتحولها إلى واحدة من أكبر منصات التوظيف في مصر، إذ ساهم إيمانه المبكر بالفكرة في تعزيز قدرة الشركة على الوصول لمئات الآلاف من الباحثين عن العمل وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات التنموية والقطاع الخاص.

وأضاف عمر أن إطلاق مشروع تشغيل شباب الصعيد يأتي استمرارًا لدور الشركة ومؤسسة ساويرس في تمكين الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة تسهم في تحسين حياتهم ودعم التنمية الاقتصادية في المحافظات الجنوبية.



جدير بالذكر تتعاون شركة "شغلني"، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف بإطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" بمحافظتي سوهاج وقنا، الهادف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لضمان فرص توظيف مستدامة في مجالات السياحة والفندقة والصناعات البحرية.

ويشهد المؤتمر حضور كل من:

الدكتور خالد عبد الحليم – محافظ قنا

المهندس نجيب ساويرس – مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة، ومؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس

الدكتور وليد آل علي - أمين عام المدرسة الرقمية، ومدير تنفيذي بمكتب رئيس مجلس الوزراء – دولة الإمارات

اللواء إسماعيل الفار – مساعد أول وزير الشباب والرياضة لشؤون الشباب

عمر خليفة – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شغلني

أنيس أقليمنضوس – رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر

نيفين الطاهري – رئيس مجلس إدارة شركة دلتا شيلد للاستثمار

إنجي اليماني – المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

