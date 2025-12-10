الأربعاء 10 ديسمبر 2025
أخبار مصر

إقبال متوسط على لجنة هشام شتا بالعمرانية مع انخفاض درجات الحرارة (صور)

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت لجنة هشام شتا في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة إقبالًا متوسطًا من المواطنين منذ فتح أبواب التصويت، وذلك مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة الذي تشهده المحافظة اليوم.
وأفاد شهود عيان بأن الحركة كانت مستقرة منذ اللحظات الأولى، مع تزايد طفيف في أعداد الناخبين في الفترات اللاحقة مع تحسّن الطقس نسبيًا.

إعادة الانتخابات في 30 دائرة بعد أحكام قضائية بإلغاء النتائج السابقة

تأتي هذه العملية الانتخابية بالتزامن مع فتح باب التصويت في الانتخابات البرلمانية بالدوائر الـ30 التي صدرت بشأنها أحكام قضائية تقضي بإلغاء النتائج وإجراء إعادة كاملة في الانتخابات.
وتجري العملية وسط استعدادات مكثفة من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان انسيابية الدخول وتوفير الإجراءات التنظيمية اللازمة.

 

تنظيم جيد داخل اللجنة وتواجد أمني ملحوظ لتسهيل حركة الناخبين

شهدت اللجنة تنظيمًا ملحوظًا سواء في توجيه الناخبين أو التأكد من التزامهم بالتعليمات، مع وجود قوات أمنية لتأمين محيط اللجنة والحفاظ على سير العملية بسلاسة.
وأكد مواطنون أن الإجراءات تسير بشكل هادئ دون أي معوقات كبيرة، مع استمرار دخول الناخبين على فترات متقاربة.

وكانت اللجان الانتخابية فتح  أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في تمام التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء. 

بدء عملية الاقتراع في 30 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى انتخابات مجلس النواب 

وتبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويُثبت ذلك بمحضر اللجنة حتى إن لم يحضر مندوبو المرشحين أو القوائم.

ويُسمح للناخبين بالدخول حسب أولوية الحضور، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح بدخولهم وفقًا لعدد كبائن الاقتراع.

لجنة هشام شتا العمرانية انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 الانتخابات

