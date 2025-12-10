إقبال على لجان انتخابات النواب في الدقي والعمرانية بعد انتهاء فترة الراحة (صور)

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، استأنفت منذ قليل اللجان الفرعية بمحافظة الجيزة عملها بعد انتهاء ساعة الراحة المقررة قانونًا للقضاة والمشرفين على العملية الانتخابية، وسط اقبال الناخبين بدائرتي «الجيزة» و«العمرانية».

في الدائرة الأولى (قسم الجيزة)، رصدت فيتو استمرار توافد الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب على لجنة مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بمنطقة الدقي.

وفي السياق ذاته، شهدت لجنة مدرسة هدى شعراوي بنطاق الدائرة السابعة (قسم العمرانية)، توافدًا للناخبين فور انتهاء فترة الراحة، للإدلاء بأصواتهم قبل غلق الصناديق.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن بدء ساعة الراحة للقضاة في اللجان الفرعية في أول أيام التصويت بالـ 30 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير عملية التصويت وميعاد الراحة داخل اللجان

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة التزام رؤساء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة لسير عملية الاقتراع في يومي التصويت، بالنظام الفردي بما يضمن انتظام العملية الانتخابية وانضباطها وفقًا لأحكام القانون.

وأوضحت الهيئة أنه يتم وقف التصويت مؤقتًا لمدة ساعة واحدة للراحة، تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى الرابعة مساءً، على أن يقوم رئيس اللجنة بغلق مقرها تأمينيًا بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ والأبواب، وإغلاق فتحات صناديق الاقتراع بالقفل البلاستيكي، مع إثبات أرقام الأقفال في محضر إجراءات اللجنة الفرعية (نموذج رقم 8 ن).

كما يتم التحفظ على أوراق ومتعلقات اللجنة بالطريقة التي يراها رئيس اللجنة مناسبة حتى انتهاء فترة الراحة، مع حظر مغادرة رئيس اللجنة أو أي من أعضائها محيط المركز الانتخابي خلال تلك الساعة تحت أي ظرف.

وفي حال وقوع أي مخالفة قانونية داخل مقر اللجنة الفرعية، يُلزم رئيس اللجنة بتحرير مذكرة تفصيلية بالواقعة، واستدعاء مسئولي قوة التأمين لتسليمه المذكرة والمخالف، مع إثبات ذلك في محضر اللجنة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة

مركز الداخلة والفرافرة

أسوان:

قسم أول أسوان

مركز النوبة

مركز إدفو

الأقصر:

قسم الأقصر

مركز القرنة

مركز إسنا

الإسكندرية:

قسم أول المنتزه

المنيا:

قسم أول المنيا

مركز مغاغة

مركز أبو قرقاص

مركز ملوى

مركز دير مواس

الجيزة:

قسم الجيزة

مركز البدرشين

قسم بولاق الدكرور

قسم العمرانية

قسم الأهرام

قسم أكتوبر

مركز منشأة القناطر

البحيرة:

مركز المحمودية

مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات

مركز كوم حمادة

سوهاج:

مركز البلينا

أسيوط:

قسم أول أسيوط

مركز القوصية

مركز أبوتيج

الفيوم:

مركز سنورس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.