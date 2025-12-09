انتخابات النواب 2025، الهيئة الوطنية تعلن استعداد المحافظات للتصويت غدًا في الدوائر الملغاة

18 حجم الخط

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عملية التصويت في الداخل ستنطلق غدًا الأربعاء في 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وانتظام.

وتُجرى الانتخابات في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا يتنافس عليها المرشحون داخل 2372 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن محافظة الجيزة تشهد التصويت داخل 571 لجنة فرعية بإجمالي 4 ملايين و954 ألف ناخب، بينما تستقبل الفيوم الناخبين داخل 93 لجنة فرعية يبلغ عدد المقيدين بها 367 ألف ناخب.

وفي محافظة المنيا تُجرى الانتخابات في 5 دوائر تتضمن 489 لجنة فرعية يخوض خلالها 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين الإدلاء بأصواتهم، فيما تضم أسيوط 353 لجنة فرعية بعدد ناخبين يصل إلى 2 مليون و65 ألف ناخب.

وأضافت أن الوادي الجديد يستعد لإجراء التصويت داخل 60 لجنة فرعية تضم 195 ألفًا و479 ناخبًا، بينما تشهد سوهاج انتخابات في دائرة واحدة تشمل 55 لجنة فرعية بإجمالي 354 ألف ناخب.

وفي الأقصر تُفتح 147 لجنة أمام 922 ألفًا و398 ناخبًا، بينما تستعد أسوان لاستقبال الناخبين عبر 152 لجنة مخصصة لـ 840 ألف ناخب. كما تشهد الإسكندرية التصويت في 152 لجنة فرعية تضم مليونًا و63 ألف ناخب، وفي البحيرة تُعقد الانتخابات داخل 4 دوائر تشمل 300 لجنة فرعية بعدد ناخبين يبلغ مليونًا و515 ألفًا و410 ناخبين.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان واستكمال كل التجهيزات اللازمة لبدء التصويت وفق أعلى معايير الانضباط والشفافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.