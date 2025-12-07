عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الرزاز الجزري" أبو الهندسة الميكانيكية

18 حجم الخط

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: ابن الخطاب، والصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.



لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد، وفي هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.



ابن الرزاز الجزري أبو الهندسة الميكانيكية



ابن الرزاز الجزري، كان مهندسًا ميكانيكيًّا بارعًا في علم الحيل، ابتكر ساعات ميكانيكية، ونوافير، وآلات لرفع المياه.

من هو؟

هو ابن الرزاز الجزري هو أبو العز إسماعيل بن الرزاز بديع الزمان الجزري، مهندس ميكانيكي، كان ماهرًا في علم الحيل، وعالم الهندسة الميكانيكية في زمانه.

مولده ونشأته

ولد الجزري بجزيرة ابن عمر بشمال العراق وإليها نُسب، وقد عاش الجزري في حصن كيفا بديار بكر، في الجزيرة الواقعة بين نهري دجلة والفرات، وكان الجزري مقربًا من حكام الجزيرة الأرتقيين (التركمانيين) التابعين لصلاح الدين الأيوبي، وقد تولى الجزري الأعمال الهندسية بحصن كيفا، وأصبح رئيسًا للمهندسين في جزيرة ابن عمر.

تفوقه العلمي واختراعاته

كان ابن الرزاز الجزري مهندسًا ميكانيكيًّا بارعًا في علم الحيل (فرع من الميكانيكا والهندسة الميكانيكية ازدهر في العالم الإسلامي)، عاش في ديار بكر وخدم حكامها الأرتقيين (التركمانيين)، ابتكر ساعات ميكانيكية، ونوافير، وآلات لرفع المياه، وأبدع في الرسم الصناعي والزخرفة الهندسية، ومن أشهر كتبه "الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل"؛ حيث وثّق ابتكاراته الميكانيكية بالتفصيل، وشهد له المستشرقون بأهميته الفريدة.

في علم الهندسة كان الجزري يعتمد على التجربة والمشاهدة، وقد برع في الرسم الصناعي الهندسي، وابتكر كثيرًا من الآلات الميكانيكية، وتدل ابتكاراته فيها على ذهن هندسي ميكانيكي.

اخترع الجزري عددًا من الساعات المعروفة في زمانه باسم البنكامات أو الفنكامات، ومن بين هذه الساعات ساعة الطبالين، وهي ساعة بها طبالون يدقون طبولهم بعد كل ساعة تمضي؛ ليعرف الناس كم مضى من الساعات، ومن بينها ساعة على شكل زورق توضع للزينة في قاعات الاستقبال، وتحدد للضيوف الأوقات، ومن بينها ساعة مستوية بها فيل يرفع خرطومه مرة أو عدة مرات كلما مضت من الزمن ساعة أو عدة ساعات، ومن بينها ساعة مائية من تصميم الجزري وتنفيذه، وتعمل ميكانيكيًّا بحركة الماء.

اخترع الجزري – أيضًا - عددًا من النوافير أو الفوارات لحدائق القصور في زمانه بشمال العراق.

كما ابتكر الجزري عددًا من آلات التحريك للأشياء، بالإضافة إلى دواليب ترفع المياه من البحيرات والآبار والأنهار

نجح الجزري أيضا في ابتكار آلة ترفع الماء إلى نحو عشرين ذراعًا بواسطة دولاب من الماء السريع الجريان، وابتكر زورقًا متحركًا يوضع في بركة في مجالس السمر الليلية.

وتمكن من ابتكار آلة ترفع الماء من بئر أو نهر بواسطة دابة تديرها لتمد الأراضي الزراعية بالمياه، إضافة إلى فوارة ذات عوامتين تتبادلان العمل صعودًا وهبوطًا دون توقف أو انقطاع فيستمر الماء في التدفق إلى أعلى.

وقام بصنع تمثال بقرة على قرص في عمود مجوف موضوع في وسط بركة، وتدير هذه البقرة دولابًا برفع الماء من البركة إلى ارتفاع يصل إلى أكثر من مترين.

وتفوق الجزري في رسم أشكال هندسية رائعة الجمال، كان الصُّناع ينفذونها ويزينون بها أبواب المساجد والقصور.

كتاب مهم

وقد سجل الجزري ابتكاراته واختراعاته في كتابه التراثي الهام: "الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل"، وسجل الجزري في كتابه هذا رسوم اختراعاته وشرح طرق صنعها، ويحمل مخطوط هذا الكتاب تاريخ تصنيفه بمدينة (آمد) سنة ٦٠٢ هـ تلبية لطلب الناصر لدين الله ملك ديار بكر.

من جانبه، يرى المستشرق الإنجليزي "هيل" أن كتاب الجزري يعد أهم وثيقة إلى العصور الحديثة بها تصاميم وشروحات هندسية، متعلقة بطريقة الصنع والتجميع للآلات، وأنه لا مثيل لهذا الكتاب في أي حضارة أخرى من العالم القديم أو الوسيط.

ويصف الكيميائي والمؤرخ الأمريكي- البلجيكي "جورج سارتون" هذا الكتاب بأنه "ذروة في هذا المجال بين الإنجازات الإسلامية".

كما ألف الجزري كتبا أخرى، مثل: كتاب الحيل، والحيل في الساعات المائية، والهيئة والأشكال.

وفاته

توفي سنة ٦٠٢ هـ.



