الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل باختتام برنامج "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية"

احتفلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤخرًا باختتام برنامج "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" بتخريج الدفعة الرابعة.

واختتم البرنامج، الذي تم إطلاقه في يناير 2023، دفعته الرابعة والنهائية، محتفلًا بإجمالي 120 خريجًا.

ضمت الدفعة الرابعة 35 مشاركًا من الكيانات القانونية والقضائية المصرية، مما يعكس الدور المتزايد للبرنامج في إعداد القادة للنهوض بالأداء المؤسسي والمساهمة في جهود التنمية الوطنية.

برنامج تدريبي للمسؤولين والقادة الحكوميين بالجامعة الأمريكية

تم تصميم البرنامج لتزويد المسؤولين والقادة الحكوميين بالمعرفة والأدوات اللازمة لقيادة التغيير، وتعزيز الابتكار، وتطبيق ممارسات الحوكمة المستدامة.

يأتي تنفيذ البرنامج بالشراكة بين التعليم التنفيذي بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال والتعليم التنفيذي بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبرعاية المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، حيث تؤكد هذه المبادرة التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بدعم تنمية رأس المال البشري بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

التحق بالبرنامج متدربون من العديد من المؤسسات، بما في ذلك الوزارات والهيئات القضائية والرقابية والجهات الحكومية، مثل هيئة النيابة الإدارية، ومحكمة النقض، ووزارة السياحة والآثار، وزارة الصحة والسكان، وزارة المالية، هيئة التنمية الصناعية، هيئة الدواء المصرية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلى عدد من الجامعات. يجمع هؤلاء المشاركون هدف واحد يتمثل في إحداث أثر إيجابي داخل مؤسساتهم وتعزيز كفاءة القطاع العام المصري.

وأكد الدكتور محمد فهمي منزه، مدير أول التعليم التنفيذي بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة، أن البرنامج يُعد من أهم المبادرات التي نفذتها الكلية خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى تركيزه على رفع قدرات العاملين في قطاعات الدولة المختلفة وتمكينهم من مواجهة التحديات الفعلية وصياغة حلول سياسية فعالة. وأضاف: ما يميز البرنامج أيضًا هو التنوع الكبير في مؤسسات الدولة المشاركة، إذ تجاوز عددها 25 جهة تمثل القطاعين التنفيذي والقضائي.

وخلال فترة التدريب، انخرط المشاركون في منهج شامل يدمج الجانب النظري مع التطبيق العملي، حيث يغطي الحوكمة الديناميكية، وقيمة الخدمات العامة، إشراك المواطنين، إدماج النوع الاجتماعي، تعبئة الموارد، والالتزام التنظيمي، بالإضافة إلى دراسة الثقافة والسلوك المؤسسي وإدارة التغيير، إلى جانب مهارات القيادة مثل الابتكار، والإدارة الاستراتيجية، والقيادة التكيفية، إدارة الفرق، المتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات.

يأتي برنامج "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" امتدادًا لنجاح برنامج "القيادة للتميز الحكومي"، الذي نفذته الجامعة سابقًا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكلية كينجز لندن، والذي حصد الجائزة الفضة للتميز في الممارسة في فئة "تنمية المواهب" من المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية عام 2023، بعد تدريبه 120 موظفًا حكوميًا من 24 وزارة، بينهم 40 سيدة. وقد شكل هذا النجاح قاعدة انطلاق لبرنامج "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" الذي يستجيب لمتطلبات بيئة الحوكمة المتغيرة ويعزز دور الجامعة في دعم خطة الإصلاح الإداري في مصر.

من جانبه، أوضح محمد عبدالسلام، المدير التنفيذي للتعليم التنفيذي بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال، أن البرنامج يعكس التزام الجامعة بتعزيز التميز القيادي وبناء القدرات.

وأشار إلى أن المبادرة تمكّن المشاركون من تحقيق أثر مستدام داخل مؤسساتهم ومجتمعاتهم من خلال إمدادهم بمهارات التعامل وقيادة التغيير وتحفيز الابتكار.

واختتم قائلًا: هذه البرامج تبني على سجل حافل من النجاحات، منها برنامج التميز الحكومي الحاصل على جوائز دولية، وتسهم في دعم مسار التطوير في القطاعين العام والخاص في مصر.

