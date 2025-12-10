الأربعاء 10 ديسمبر 2025
رئيس صرف صحي الغربية يتابع أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع

رئيس مياه الغربية
رئيس مياه الغربية يتابع أعمال كسح مياه الأمطار
أجرى اللواء محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، جولة ميدانية موسعة بمدينة طنطا لمتابعة أعمال كسح وتصريف مياه الأمطار.

محافظ الغربية يفتتح مدرسة التوفيق الإعدادية بالمحلة بتكلفة 21.6 مليون جنيه

سقوط أمطار على عدد من القرى والمدن في الغربية (فيديو)

وأكد رئيس مياة الغربية أن غرفة الطوارئ المركزية بالشركة رفعت حالة التأهب إلى الدرجة القصوى مع تكثيف انتشار فرق الطوارئ والمعدات الثقيلة في النقاط الساخنة لتجمعات المياه وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح أن جميع محطات الرفع تعمل بكفاءة تامة وأن المعدات المخصصة لشفط المياه وتمركزت في المواقع المحددة مسبقًا وفقًا لخطة الطوارئ لضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي تجمعات مائية قد تعيق الحركة أو تهدد البنية التحتية.

وشدد رئيس شركة مياة الشرب بالغربية على استمرار المتابعة اللحظية من خلال فرق التشغيل والصيانة مع التأكيد على الجاهزية الكاملة لمواجهة أي سيناريوهات طارئة ناتجة عن موجة الطقس السيئ.

وصرح بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية تعمل على مدار الساعة وترفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى فور بدء موجة الأمطار الغزيرة لضمان سرعة الاستجابة وحماية المواطنين والبنية التحتية وجميع محطات الرفع والمعدات في حالة جاهزية تامة وهناك تنسيق كامل مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد ان الفرق الميدانية منتشرة في الشوارع والميادين ونتابع لحظيًا الموقف من خلال غرفة العمليات المركزية وهدفها الأول هو الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان انسيابية الحركة المرورية وعدم تأثر الخدمات الحيوية.

