مصرع عامل إثر سقوطه من سقالة بطنطا

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من سقالة أثناء عمله بإحدى العمارات السكنية بمنطقة حي الشجرة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا بالواقعة وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى مكان البلاغ يدعى أحمد عبد العزيز عايد مقيم بقشطوخ مركز تلا بمحافظة المنوفية.



وتم نقل الشاب إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة حيث وصفت حالته بالحرجة لمدة ساعة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة بمدينة طنطا لمباشرة التحقيقات.

حريق هائل يلتهم مزرعة دواجن في الغربية

شهدت قرية دنوشر التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منذ قليل، اندلاع حريق ضخم داخل إحدى مزارع الدواجن الواقعة على أطراف القرية ما أسفر عن التهام النيران للمزرعة بالكامل قبل تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الموقف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتصاعد ألسنة اللهب من المزرعة لتسارع الأجهزة الأمنية وقوات الإطفاء إلى الانتقال لمكان البلاغ وجرى تطويق المنطقة والتعامل مع الحريق لمنع امتداده للمزارع والمنازل المجاورة.

وكشفت التحريات الأولية بمحافظة الغربية ومعاينة موقع الحريق أن تسريبًا في إحدى دفايات التدفئة المخصصة للدواجن تسبب في اشتعال النيران بصورة مفاجئة قبل أن تمتد بسرعة كبيرة داخل العنابر نتيجة وجود مواد قابلة للاشتعال.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على الحريق ومنع تجدد اشتعاله فيما لم يسفر الحادث عن خسائر بشرية وفق المعاينة المبدئية وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه تفصيليًّا إلى جانب تكليف إدارة البحث الجنائي بمواصلة جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود.

