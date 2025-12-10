الأربعاء 10 ديسمبر 2025
ضبط أغذية مجهولة المصدر داخل مصنع سناكس دون ترخيص بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية من ضبط مصنع سناكس يعمل بدون ترخيص والتحفظ على كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، وذلك خلال حملة موسعة شنتها الأجهزة الرقابية بمدينة السنطة.

سقوط أمطار على عدد من القرى والمدن في الغربية (فيديو)

السيطرة على حريق داخل مطعم مشويات بمنطقة استاد طنطا

كانت مديرية التموين بالغربية قد تلقت بلاغا يفيد بوجود نشاط صناعي مخالف وعلى الفور تم تشكيل حملة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع سناكس بدون ترخيص وضبط تانك حديدي سعة 1000 لتر مملوء بزيت طعام غير مدون عليه أي بيانات بإجمالي نحو طن زيت حيث تم سحب عينات لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

 

كما تم ضبط 50 كرتونة كاتشب بداخل كل كرتونة 1000 ظرف بإجمالي 50 ألف ظرف كاتشب مجهولة المصدر وبدون مستندات بالإضافة إلى ضبط 50 شيكارة ذرة صفراء وزن الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالي 2.5 طن مشتبه في صلاحيتها وجار سحب عينات لتحليلها بمدينة السنطة.

وشملت المضبوطات أيضًا ضبط 50 كيس سناكس وزن الكيس 5 كجم بإجمالي ربع طن غير مدون عليها أي بيانات فضلًا عن ضبط 500 كرتونة سيليكون بداخل كل كرتونة 24 عبوة بإجمالي 12 ألف عبوة مجهولة المصدر.

وفي سياق متصل تم ضبط مستودع بوتاجاز مغلق خلال مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون.

وعلى الفور تم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت مديرية التموين بالغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأنشطة التموينية والأسواق لمواجهة كافة صور الغش والتلاعب والحفاظ على الدعم وحقوق المواطنين.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وبتكليفات من المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية والمهندس ناصر العفيفي وكيل المديرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية والتصدي بكل حزم لمخالفات الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين.

