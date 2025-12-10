صحة الغربية تطلق حملة للكشف المبكر على أسنان ذوي الهمم تزامنا مع يومهم العالمي

18 حجم الخط

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية اليوم الأربعاء بالتعاون مع الإدارة العامة لطب الأسنان يوما مجانيا متكاملا لخدمات طب الأسنان تحت تأثير التخدير الكلي لذوي الهمم بمختلف الأعمار، يشمل جميع خدمات العلاج والحشو والتدخلات الجراحية بالمجان وذلك بمستشفى المحلة العام ومستشفى زفتى العام، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بإطلاق مبادرة طبية مميزة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

وأوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن عيادات الأسنان تستقبل الحالات للكشف والتشخيص وتحديد مواعيد العمليات بمستشفى المحلة العام عيادة الأسنان رقم 5 مستشفى زفتى العام عيادة الأسنان رقم 2 وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرًا خلال الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر 2025 خدمات مجانية ونوعية تُقدم عبر كوادر طبية مدربة وبأعلى معايير الجودة.

وأضاف وكيل صحة الغربية الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا لحرص الدولة على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لفئات المجتمع كافة وخاصة ذوي الهمم وتخفيفًا عن كاهل الأسر وتيسيرا للحصول على الخدمة الطبية المتخصصة في بيئة آمنة ومتطورة.

التشغيل التجريبي لعدد من وحدات طب الأسرة بزفتى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية بدء التشغيل التجريبي لعدد من وحدات طب الأسرة بقري مركز زفتي وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية

وأكد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية قد تم الإنتهاء من تجهيز وتشغيل وحدات طب الأسرة بقرية ميت النور وقرية شبرا اليمن وحدة دمنهور الوحش وقرية نهطاي، بعد تطويرها ورفع كفاءتها الإنشائية والطبية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والعلاجية والوقائية بجودة عالية بما يساهم في تخفيف العبء عن الأهالي وتوفير الخدمة الطبية.

