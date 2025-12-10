بيراميدز ينتظر الفائز، فلامنجو البرازيلي يواجه كروز أزول المكسيكي بكأس إنتركونتيننتال

18 حجم الخط

يلتقي في السابعة مساء اليوم الأربعاء فلامنجو البرازيلي ضد كروز أزول المكسيكي في "ديربي الأمريكتين" ضمن بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم التي يستضيفها استاد أحمد بن علي في قطر.

ويمثل هذا اللقاء الانطلاقة الرسمية للمباريات الثلاث الختامية من كأس القارات للأندية 2025 “كأس إنتركونتيننتال”، والتي تستضيفها قطر خلال أيام الراحة من بطولة كأس العرب قطر 2025.

ويلتقي الفائز من المواجهة مع فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا 2025، في نصف النهائي في الثالث عشر من ديسمبر الجاري، على أن يواجه المتأهل إلى النهائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا في السابع عشر من ديسمبر.

وتحمل المواجهة بين فلامنجو بطل كأس ليبرتادوريس وكروز أزول بطل الكونكاكاف طابعا خاصا نظرا للتنافس التاريخي بين مدارس الكرة في البرازيل والمكسيك، إلى جانب رغبة فلامنجو في تثبيت نفسه كبطل قاري يدخل البطولة الدولية وهو في أفضل حالاته.

ويأمل فلامنجو المتوج مؤخرا بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم تحقيق لقبه الثاني في تاريخه حينما أحرز لقب نسخة عام 1981، وحال نجح بالتتويج في النسخة الحالية فسوف يضيف لقبا خامسا لأمريكا الجنوبية.

وحجز فلامينجو مكانه في كأس القارات للأندية بعد تتويجه مؤخرا بلقب كوبا ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه على حساب مواطنه بالميراس.

وتصدر فلامنجو المشهد في الدوري البرازيلي بحصوله على اللقب الثامن بعد أعوام 1980 و1982 و1983 و1992 و2019 و2020، ليتساوى مع سانتوس، فيما يتقدم عليهما بالميراس بـ12 لقبا.

من جانبه، يبحث فريق كروز أزول المكسيكي بطل كأس الكونكاكاف عن تكرار إنجاز مواطنه باتشوكا الذي تمكن من الوصول إلى نهائي النسخة الماضية قبل خسارته أمام ريال مدريد الإسباني بثلاثية دون رد.

ويعد النادي المكسيكي خامس فريق يتأهل إلى نسخة العام الحالي من كأس القارات للأندية بعد تتويجه باللقب القاري السابع ليعادل رقم فريق أمريكا المكسيكي، ليتقدمان بفارق لقب واحد عن باتشوكا، وبلقبين عن مونتيري.

وتوجت الكرة المكسيكية في العموم بلقبها الـ40 في البطولة، لتعد الدولة الأكثر تتويجا بها، تليها كوستاريكا بستة ألقاب، ثم الولايات المتحدة والسلفادور بواقع 3 ألقاب لكل منهما.

قطر تستضيف النسخة الأولى من كأس القارات للأندية

وكانت قطر استضتفت النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد العام الماضي، والتي شهدت تتويج ريال مدريد الإسباني باللقب، ويعد النادي الإسباني أكثر الفرق تتويجا بالبطولة برصيد 4 تتويجات من أصل 6 نهائيات خاضها في الفترة من 1960 إلى 2024، وتوجت 4 أندية أخرى برصيد 3 مرات لكل فريق، وهم كل من بوكا جونيورز الأرجنتيني وميلان الإيطالي، بالإضافة إلى الثنائي الأوروجوياني بينارول وناسيونال مونتيفيديو.

وخسر ريال مدريد هذه الكأس عامي 1966 و2000، عندما خسر من بينارول الأوروجوياني وبوكا جونيورز الأرجنتيني على التوالي.

وأقيمت بطولة كأس القارات للأندية كتقليد سنوي خلال الفترة من 1960 إلى 1979 بنظام الذهاب والإياب بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية فقط، وعقب توقف نظام الذهاب والإياب عام 1979، أقيمت من مباراة واحدة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية خلال الفترة من عام 1980 إلى 2004 بتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أرض محايدة كانت اليابان.

وتوقفت البطولة لمدة 19 سنة من 2004 إلى 2023، وكان بورتو البرتغالي آخر بطل عام 2004 قبل ريال مدريد 2024، واستعاد "فيفا" البطولة في 2024 لكن بإقامتها من 5 مباريات، بحيث تشارك أبطال القارات (أوقيانوسيا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية) في أدوار إقصائية من أجل التعرف على هوية منافس بطل أوروبا في نهائي البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.