محافظ قنا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوي

18 حجم الخط

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في ضوء التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة عدم الاستقرار المتوقع أن تشهدها البلاد اعتبارًا من يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025.

وأكد عبد الحليم أن المحافظة تستعد لموجة من التقلبات الجوية التي قد يصاحبها تكاثر للسحب على مناطق جنوب الصعيد، مع احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل في بعض المناطق إلى حد السيول، خصوصا بالمناطق الواقعة على امتداد مرتفعات البحر الأحمر.

إدارة الازمات بقنا

وأوضح المحافظ أنه تم تفعيل المستوى الثاني لإدارة الأزمات (أثناء)، بما يضمن جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع أي مستجدات، مؤكدًا أن جميع غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالة الجوية أولًا بأول، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة التدخل عند الحاجة.

وأشار إلى أن المحافظة اتخذت الإجراءات اللازمة لرفع درجة الجاهزية، سواء من خلال متابعة انتظام العمل بمراكز العمليات في الجهات المختلفة، أو رفع كفاءة معدات التدخل السريع والتمركز الميداني في المواقع الحيوية، فضلًا عن مراجعة جاهزية مهام الإغاثة وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية تحسبا لأي طارئ.

وشدد محافظ قنا، على أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار كامل، وأن العمل يجري على مدار الساعة لضمان سلامة المواطنين والتعامل بكفاءة مع الحالة الجوية المتوقعة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات إضافية إذا تطلب الموقف ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.