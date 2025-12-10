الأربعاء 10 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ البحيرة تتفقد لجان الانتخابات في حوش عيسى (صور)

محافظ البحيرة تتفقد
محافظ البحيرة تتفقد عددا من اللجان الانتخابية، فيتو
قامت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة بجولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية بمركز حوش عيسى، للتأكد من توفير بيئة آمنة ومناسبة للناخبين فى أول أيام عملية الاقتراع.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية داخل لجان محافظة البحيرة.

محافظ البحيرة تتفقد عدد من اللجان الإنتخابية، فيتو
وأشادت المحافظ بوعي المواطنين وإقبالهم على الإدلاء بأصواتهم رغم حالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار، مؤكدةً انتظام عمل اللجان منذ الصباح الباكر، وأنه يتم التواصل بشكل مستمر  مع المستشارين لضمان سهولة وصولهم إلى اللجان وأماكن الاقتراع، وفتح جميع اللجان أبوابها في مواعيدها المحددة.

تجهيز الممرات الأمنة والمغطاة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم

كما أكدت محافظ البحيرة أنه تم مراعاة الظروف الجوية من خلال تجهيز الممرات الأمنة والمغطاة للمواطنين، تحسبًا لسقوط الأمطار كما تم توفير كافة التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر.

محافظ البحيرة: رفع درجة الإستعداد القصوي وانعقاد غرفة التحكم بديوان المحافظة على مدار اليوم

وخلال الجولة، أوضحت المحافظ أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع إنعقاد غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة على مدار ٢٤ ساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ أثناء العملية الإنتخابية.

اللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة، فيتو

كما تم التأكد من استكمال جميع التجهيزات الفنية واللوجستية داخل وخارج اللجان، وتجهيز الممرات، وتوفير المظلات، بما يضمن توفير مناخ انتخابي آمن وميسر طوال فترة التصويت.

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة تجرى في عدد أربع دوائر انتخابية تشمل:الدائرة الرابعة (رشيد – المحمودية – الرحمانية) الدائرة الخامسة، (حوش عيسى)، الدائرة السادسة (الدلنجات)،الدائرة التاسعة (كوم حمادة – بدر) ويبلغ عدد المراكز الانتخابية ٢٧١ مركزًا بإجمالي ٣٠٠ لجنة، فيما يبلغ عدد الناخبين مليونا و٥١٥ ألفا و٤١٠ ناخبين وناخبات.

