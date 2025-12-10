الأربعاء 10 ديسمبر 2025
إقبال متوسط على لجنة مدرسة السعيدية في البحيرة للتصويت بانتخابات النواب (صور)

لجنة بالبحيرة
شهدت لجنة مدرسة السعيدية الإعدادية بمركز  المحمودية في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، عقب بدء عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة، إقبالا متوسطا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

انتخابات مجلس النواب 2025

  وتجرى الانتخابات  بمحافظة البحيرة في أربع دوائر انتخابية تشمل الدائرة الرابعة ( بمركز رشيد –مركز  المحمودية – مركز الرحمانية)، والدائرة الخامسة حوش عيسى، والدائرة السادسة بمركز الدلنجات، والدائرة التاسعة (كوم حمادة - بدر)، مشيرة إلى أن عدد المراكز الانتخابية يبلغ 271 مركزًا بإجمالي 300 لجنة، ويبلغ عدد الناخبين مليونا و515 ألفًا و410 ناخبين وناخبات.

 

جميع المقار الانتخابية تم تجهيزها بالكامل

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن جميع المقار الانتخابية تم تجهيزها بالكامل لتوفير أعلى درجات الراحة والتنظيم للناخبين، مع التأكد من جاهزية الممرات الخاصة بكبار السن وذوي الهمم، ورفع مستوى النظافة داخل اللجان ومحيطها بما يهيئ مناخًا آمنًا ومنظمًا يسهّل على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري، مشيرة  إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع تحقيق تنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منضبط وآمن.

وأضافت محافظ البحيرة، أن غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة مستمرة في الانعقاد على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة سير الانتخابات ورصد الشكاوى والبلاغات الواردة واتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل معها بما يضمن انتظام العملية الانتخابية، مؤكدة أن جميع الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإجراء انتخابات تليق بإرادة الشعب.

وتدعو محافظ البحيرة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية، مؤكدة أن أبناء المحافظة دائمًا ما يثبتون وعيهم وانتماءهم في مختلف الاستحقاقات الانتخابية دعمًا لمسيرة البناء والتنمية.

