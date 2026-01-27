كاتب سيناريو وممثل ومخرج، ما لا تعرفه عن محمود إسماعيل منافس المليجي وزكي رستم في أدوار الشر

18 حجم الخط

محمود إسماعيل، بارع فى أداء أدوار الشر، عرف بلدغته فى الراء، قدم شخصية المعلم سلطان أشهر تجار المخدرات فى فيلم "سمارة "، متعدد المواهب، فهو كاتب سيناريو وممثل ومخرج، نافس ثلاثى الشر فريد شوقى والمليجى وتوفيق الدقن وزكى رستم فى تقديم أدوار تميز بها.

من أشهر أدوار محمود إسماعيل تقمص دور أشهر تجار المخدرات فى السينما المصرية، محمود إسماعيل، هو أحد المعلمين فى السينما المصرية، وأبرع من جسد دور تاجر المخدرات، كما أنه أحد أيقونات الشر الذين ظهروا على الشاشة الكبيرة، فنان العبقري.

شهرته المعلم سلطان

من أكثر الفنانين أصحاب المواهب المتعددة، هو الفنان محمود إسماعيل الشهير بالمعلم سلطان، عاشق سمارة، نافس فريد شوقى والمليجى وزكى رستم فى تقديم أدوار الشر والإجرام رحل فى مثل هذا اليوم 27 يناير عام 1983.

الفنان محمود إسماعيل وشهرته المعلم سلطان

ساعدته قسمات وجهه ونظرته الحادة على أداء أدوار الشر، وفى نفس الوقت جمع طوال مشواره الفنى بين التمثيل والتأليف والإخراج، إلا أن من سوء حظه أن المخرجون حصروه فى أدوار شر فقط، إما حرامى أو تاجر مخدرات أو زعيم عصابة فعرفه الجمهور من خلالها.

أدوار الشر في السينما

ولد الفنان محمود إسماعيل عام 1914، وبدأ حياته ممثلا مسرحيا في الفرقة القومية المصرية، لم يدرس التمثيل ولم يتدرب عليه لكنه نجح فى تقديم أدوار الشر والإجرام فى السينما المصرية، وكانت البداية عام 1942، قدم خلال مشواره حوالي 40 فيلما كتب منها 19 فيلما منها: الشقيقان، المهرج الكبير، سمارة، توحة، زنوبة، حبيبى الأسمر، الساحرة الصغيرة، عفريت سمارة، بنت الحتة، طاهرة، نور من السماء، سر طاقية الإخفاء، توحة .

فتنة بداية الإخراج

بدأ مشواره في عالم الإخراج عام 1948 بفيلم "فتنة"، وقدم بعدها ستة أفلام أخرى هي: جسر الخالدين، الأحدب، زنوبة، سمارة، اوعى المحفظة، بياعة الورد، حب ودلع، كما وضع الموسيقى التصويرية لفيلم واحد “ابن البلد ”.

محمود اسماعيل وتحية كاريوكا ومحسن سرحان فى سمارة

من أشهر أدوار الفنان محمود إسماعيل دور"سلطان" في فيلم "سمارة" عام 1956 مع الراقصة تحية كاريوكا والفنان محسن سرحان ومحمود المليجى، ويحكى الفيلم قصة المهرب سلطان الذى يعشق الراقصة سمارة الوحيدة بعد مقتل أمها وهروب أبوها فتزوجها سلطان وأصبحت شريكة فى تجارته للمخدرات بل إن لها الكلمة الأولى والأخيرة، ودست الحكومة ضابطا متخفيا وسط العصابة على أنه مجرم هارب من السجن، عرف أن المفتاح فى يد سمارة فوقعت فى غرامه وكشفت سره وعلم سلطان بالحقيقة فقتلها.

عن عمله فى أدوار الشر والإجرام يقول محمود اسماعيل: إن دوره في فيلم سمارة تسبب له في مشكلة مع الجمهور حتى إنه تلقى تهديدات من الجمهور إن لم يتوقف عن أدوار الشر التي يلعبها، لدرجة جعلته يقسم للجمهور بأنه يذهب من منزله إلى عمله فقط ويؤدي الصلاة بمسجد الإمام الحسين، وأنه يتمتع بشخصية طيبة في الحقيقة عكس شخصيته على الشاشة

الدرب الأحمر كتب النهاية

فى أواخر حياته أصيب بالمرض وكانت آخر أدوار الفنان محمود إسماعيل فى حياته الفنية دوره في فيلم "الدرب الأحمر" مع سهير رمزي ومحمود عبد العزيز، وفيلم "شاطئ الحظ" مع سعيد صالح ويونس شلبي. ليرحل فى مثل هذا اليوم 27 يناير عام 1983 عن 69 عاما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.