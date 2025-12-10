آليات الاحتلال تطلق الرصاص بكثافة تجاه شمال مدينة رفح وجنوب قطاع غزة

18 حجم الخط

أطلقت آليات الاحتلال الرصاص بكثافة تجاه شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، في حين أغرقت مياه الأمطار والفيضانات خيام النازحين.

وأصيب طفل برصاص مسيرة إسرائيلية شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أمس الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني في مناطق انتشاره شرقي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية صاحبها قصف مدفعي على مناطق انتشاره شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

قصف إسرائيلي يستهدف خان يونس

وفي وقت سابق من، اليوم، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت تفرض الحصار الخانق على قطاع غزة على الرغم من مرور 60 يوما منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وقال المكتب في بيان عبر صفحته على "تليجرام": "ارتكبت قوات الاحتلال 738 خرقا، جميعها خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا متعمدا لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به".

ووثق البيان 205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 جريمة توغل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عزل ومنازلهم، و138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

وبحسب المكتب، أسفرت هذه الانتهاكات الممنهجة عن استشهاد 386 مواطنا فلسطينيا، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في غزة".

الاحتلال يواصل تنصله من التزامات البروتوكول الإنساني

وعلى صعيد الجانب الإنساني، واصل الاحتلال تنصله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحد الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يومًا سوى 13 ألف و511 شاحنة من أصل 36 ألف شاحنة شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يوميا، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%.

وأدى هذا الإخلال الجسيم إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وفق البيان.

