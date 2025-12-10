الاحتلال: سنوفر كل الدعم والفرص لإنجاح خطة ترامب بغزة

18 حجم الخط

زعم وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، أن بلاده ستوفر كل الدعم والفرص لإنجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وادعى في تصريحات اليوم الأربعاء أن الحكومة الإسرائيلية "ستبذل قصارى جهدها".

فيما وجه ساعر أصابع الاتهام إلى حركة حماس، متهمًا إياها بالعرقلة.



"لا تركية أو قطرية"

في حين اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن هناك حاجة لقوات دولية في غزة لكن ليست تركية أو قطرية.

وكانت واشنطن ضغطت على تل أبيب خلال الفترة الماضية من أجل تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة إلا أن بعض العراقيل لا تزال تعترض الخطة، منها الجهات الدولية التي ستشارك ضمن قوة الاستقرار، فضلًا عن نزع سلاح حماس، ومجلس السلام الذي سيتابع ويشرف على كيفية إدارة القطاع الفلسطيني المدمر.

يذكر أن المرحلة الثانية من الاتفاق الذي بدأ سريانه في العاشر من أكتوبر الماضي، نصت على انسحاب إسرائيل من مواقعها الحالية في غزة (أو ما يعرف بالخط الأصفر الذي يشمل أكثر من نصف مساحة القطاع)، وتولي سلطة انتقالية الحكم في القطاع مع انتشار قوة استقرار دولية ونزع سلاح حماس.

الخط الاصفر..خطوة حدود جديدة



إلا أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير قال الأحد الماضي، أن "الخط الأصفر يشكل خط حدود جديدًا، وخط دفاع متقدمًا للمستوطنات، وخط هجوم" في إشارة مبطنة إلى عدم الانسحاب.



في حين رجح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الانتقال قريبًا جدًا إلى المرحلة الثانية، وهي أكثر صعوبة"، حسب وصفه.

