مسؤول أمريكي يكشف موعد انتشار القوة الدولية في قطاع غزة

كشف مسؤول أمريكي تفاصيل جديدة عن القوة الدولية التي ستنشر في قطاع غزة، بموجب المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكد في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن قوة الاستقرار الدولية ستنشر في القطاع مطلع عام 2026.

وأشار إلى أن القوة ستضم في البداية أفرادًا من دولة واحدة أو دولتين فقط، مع إمكانية انضمام دول أخرى لاحقًا.. وأضاف أن قوة الاستقرار الدولية لن تنشر في المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة.

وبينما لم يكشف المسؤول الأمريكي عن الدول المشاركة في القوة، فقد جاءت تصريحاته بعد أن أفادت مصادر أمنية تركية لوسائل إعلام محلية بأن قواتها جاهزة للانتشار.

