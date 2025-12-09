الأمم المتحدة: نقف بحزم ضد أي تغيير في حدود غزة

18 حجم الخط

قال ستيفان دوجاريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: إن قول رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن الخط الأصفر هو الحدود الجديدة لغزة يتعارض مع خطة ترامب للسلام.



وأضاف ستيفان دوجاريك: نقف بحزم ضد أي تغيير في حدود غزة والسلطات الإسرائيلية رفضت إدخال ما يقرب من 4000 منصة نقالة من مواد الإيواء.

وفي السياق ذاته رفضت حركة "حماس" الفلسطينية، تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، والتي ادعى فيها أن الخط الأصفر يمثل حدود غزة الجديدة.

حماس: الاحتلال لا يلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى

وذكرت الحركة أن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي تكشف بوضوح عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل هدم منازل الفلسطينيين داخل الخط الأصفر في امتداد للأعمال العسكرية التي كان يفترض أن تتوقف منذ اليوم الأول للاتفاق.

أي نقاش حول المرحلة الثانية يجب أن يسبقه تطبيق كامل لبنود المرحلة الأولى

وشددت الحركة - في بيانها - على أن أي نقاش حول المرحلة الثانية يجب أن يسبقه تطبيق كامل لبنود المرحلة الأولى.

وعلى الجانب الآخر اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتلت أحد المنازل خلال اقتحامها لمخيم الأمعري

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتلت أحد المنازل خلال اقتحامها للمخيم.

قوات الاحتلال تقتحم حرم جامعة القدس

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، كما اقتحمت جامعة بيرزيت شمال رام الله واعتقلت 6 شبان من البلدة.

