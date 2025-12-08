فاينانشال تايمز: توني بلير لن يكون عضوا في مجلس السلام بغزة

18 حجم الخط

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، في تقرير لها اليوم الإثنين، أنه تم استبعاد توني بلير من المرشحين لعضوية مجلس السلام في غزة.

وأكدت صحيفة فاينانشال تايمز، في تقريرها أن استبعاد توني بلير من مجلس السلام بسبب اعتراض دول عربية وإسلامية.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نحن على وشك انتهاء المرحلة الأولى من خطة ترامب ونركز الآن على مهمة نزع سلاح غزة وتجريد حماس منه.



نتنياهو: نبذل جهودا لإعادة جثمان آخر مخطوف من قطاع غزة

وأضاف نتنياهو: نبذل جهودا لإعادة جثمان آخر مخطوف من قطاع غزة، زاعما أن حماس تخرق وقف إطلاق النار، ولن نسمح لعناصرها بالتسلح وتهديدنا من جديد.

وفي وقت سابق قال مسئول رفيع في "حماس": إن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة "تجميد أو تخزين" ترسانتها من الأسلحة، ضمن اتفاقها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ليقدم بذلك صيغة محتملة لحل إحدى أكثر القضايا تعقيدا في الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية.

حماس: مستعدون لمناقشة مسألة تجميد أو تخزين أسلحة المقاومة

وجاءت تصريحات باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وهو الجهاز المسئؤول عن اتخاذ القرارات، بينما تستعد الأطراف للانتقال إلى المرحلة الثانية والأكثر تعقيدا من الاتفاق.

وقال نعيم لوكالة أسوشيتد برس: "نحن منفتحون على تبني نهج شامل لتجنب المزيد من التصعيد أو لتفادي أي اشتباكات أو انفجارات أخرى".

وأوضح نعيم أن حماس تحتفظ بـ "حقها في المقاومة"، لكنه أضاف أن الحركة مستعدة لإلقاء أسلحتها ضمن عملية تهدف للتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية.

ورغم أن نعيم لم يتطرق إلى تفاصيل كيفية تطبيق ذلك، فإنه اقترح هدنة طويلة الأمد تمتد لخمس أو عشر سنوات لإتاحة المجال لإجراء مناقشات.

وشدد نعيم على أنه: "يجب استغلال هذا الوقت بجدية وبطريقة شاملة"، مضيفا أن حماس "منفتحة جدا" بشأن الخيارات المتاحة بشأن أسلحتها.

وتابع: "يمكننا التحدث عن تجميد أو تخزين أو إلقاء الأسلحة، مع ضمانات فلسطينية بعدم استخدامها على الإطلاق خلال فترة وقف إطلاق النار أو الهدنة".

ويستند وقف إطلاق النار إلى خطة من 20 نقطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر، بمشاركة أطراف دولية بصفتها "دولا ضامنة".

وأشار نعيم إلى أن "الخطة تحتاج إلى العديد من التوضيحات".



