يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يستهدف مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحماس في غزة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية أن جيش الاحتلال شن هجمات على مخازن أسلحة ومراكز قيادة تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، إضافة إلى استهداف ورشات تصنيع الأسلحة، في إطار عملياته المستمرة بالقطاع.

استهداف الشبكات اللوجستية والقيادات العسكرية لحركة حماس بحسب مزاعم إسرائيل

ووفق المصادر، تهدف الضربات إلى تعطيل قدرات حماس العسكرية ومنعها من تجميع وإنتاج الأسلحة، وذلك ضمن خطة إسرائيلية لتقييد الحركة العسكرية للحركة.

الورشات العسكرية لحماس تحت مجهر الطيران الإسرائيلي

وأشارت المصادر إلى أن ورشات تصنيع الأسلحة تعتبر هدفًا أساسيًا، حيث يعمل الجيش على تفكيك البنية التحتية لإنتاج الصواريخ والمتفجرات قبل وصولها إلى جبهات القتال.

تأتي هذه الضربات في ظل تصعيد مستمر بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، وسط تحذيرات دولية متكررة بشأن تأثير العمليات العسكرية على المدنيين في غزة.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس لا يمكن أن تستمر في حكم قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التخلص منها سيتم إما عبر تدخل قوة دولية أو من خلال ما وصفه بـ"الطريقة الصعبة"، في إشارة واضحة إلى استمرار العمليات العسكرية.

وأوضح نتنياهو أن المرحلة الثانية من عملياته في القطاع تهدف إلى نزع سلاح حماس وتحويل غزة إلى منطقة بلا سلاح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل – من وجهة نظره – ركيزة أساسية لمنع ما يعتبره تهديدًا أمنيًا لإسرائيل.

