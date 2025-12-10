الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بـ30 دائرة انتخابية، الغرفة المركزية لـ"الجبهة الوطنية" ترصد لحظة بلحظة التصويت في انتخابات الدوائر الملغاة

حزب الجبهة الوطنية،
حزب الجبهة الوطنية، فيتو
18 حجم الخط

انعقدت الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، اليوم، لمتابعة عملية التصويت في جولة الإعادة بالدوائر التي ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 30 دائرة انتخابية داخل 10 محافظات.

العملية الانتخابية

وشهدت الغرفة حضور كل من: النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة عبر تقنية "زووم"، بالتنسيق مع غرف المتابعة الفرعية في المحافظات.

تقديم الدعم اللوجستي

وأكدت الغرفة، أنها تتابع سير التصويت في الدوائر المذكورة على مدار الساعة، لرصد أي ملاحظات ميدانية، وفي نفس الوقت تقديم الدعم اللوجستي لأعضاء الحزب المشاركين في العملية الانتخابية.

وشدد حزب الجبهة الوطنية على أن المشاركة في الانتخابات استحقاق دستوري وواجب وطني، وتعكس المشاركة وعي المواطنين وحرصهم على استقرار الدولة وتعزيز المسار الديمقراطي.

ودعا الحزب الناخبين في الدوائر المعاد فيها التصويت إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفاعلة في جولة الإعادة، بما يضمن اختيار ممثلين يعبرون عن تطلعاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارية العليا العملية الانتخابية المحكمة الإدارية العليا المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 المشاركة فى الانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 محكمة الإدارية العليا مجلس النواب 2025

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد يتابع لجان إعادة انتخابات النواب من الشبكة الوطنية

انتخابات مجلس النواب 2025، توافد ملحوظ على لجنة تنمية المشروعات الزراعية بالدقي (صور)

الأكثر قراءة

انتخاب مصر للمرة الثانية على التوالي رئيسًا لمكتب المجلس الوزاري العربي للسياحة

حالة الطقس اليوم، سحب رعدية وضربات برق وسقوط حبات برد

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

مجلس الوزراء: المدارس المصرية اليابانية تجربة تعليمية متميزة (فيديو)

محافظ القاهرة يكشف خطة مواجهة الكلاب الضالة

دخول مفاجئ للشتاء.. أمطار رعدية تصل إلى حد السيول.. ارتفاع الامواج بشواطئ البحر المتوسط حتى 3 أمتار.. وتحذيرات من تساقط الثلوج

57 عاما علي رحيل صاحب أطول لسان! (2)

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

448.73 جنيه، سعر الدولار في بنك السوادن المركزي اليوم الأربعاء 10-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من المبادئ القرآنية إلى الوثائق الدولية، رؤية الأزهر والإفتاء لحقوق الإنسان في يومها العالمي

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads