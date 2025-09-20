السبت 20 سبتمبر 2025
محافظات

تحولت الحنة إلى مأتم، مصرع فني كهرباء أثناء تركيب زينة بالفيوم

مستشفى طامية المركزي،
مستشفى طامية المركزي، فيتو

 تحولت ليلة الحنة بقرية الظالم التابعة لمركز سنورس بالفيوم إلى مأتم، بعد أن لقي فني كهرباء مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء عمله في تركيب كشافات الإنارة والفراشة للاحتفال بليلة الحنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

 

مصرع فني الكهرباء صعقا

 وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بمصرع شاب في العقد الثالث من العمر، صعقا بالكهرباء، أثناء عمله في تركيب الإنارة لأحد الأفراح بإحدى قرى المركز، وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن « أحمد.ح.ش »، 24 عاما، مقيم بقرية الظالم، بمركز سنورس، كان يؤدي عمله في تركيب كشافات الإنارة والفراشة لتحدي حفلات  ليلة الحنة، أصيب بصعق كهربائي، ونقل إلى مستشفى طامية المركزي، في محاولة لإسعافه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

إخماد حريق بمنزل ريفي بإحدي قرى الفيوم

إصابة 9 ركاب في انقلاب ميكروباص بالفيوم

 وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت  النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

