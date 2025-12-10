ضبط كميات عجينة حواوشي فاسدة وسلع منتهية الصلاحية قبل بيعها بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين بمحافظة الفيوم حملة تموينية مكبرة على أسواق القرى والمدن، بمشاركة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، بهدف السيطرة على ما يطرح للبيع، حتى لا يتم تداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملة مديرية التموين تمكنت من ضبط 165 كيلو جرام عجينة حوواشي فاسدة، بأحد محلات المريب، كانت عبارة عن لحوم مفرومة ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقا للتقرير الطبي البيطري، كما تم ضبط 22 كيلو جرام عجينة حوواشي فاسدة، بأحد المطاعم الشهيرة، وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقا للتقرير الطبي البيطري.

وأشار إلى ضبط كمية كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج المدون على العبوات، وتحفظت الحملة على 13 شيكارة سماد زراعي مخصص للجمعيات الزراعية زنة الواحدة 50 كيلو جرام، كانت معدة للبيع بالسوق السوداء، كما تم ضبط 281 عبوة دهانات منتهية الصلاحية، و240 كيس مكرونة لدى تاجر تمويني و100 زجاجة زيت تمويني لتاجر تمويني، وحررت 12 محضر عدم إعلان عن أسعار بيع اللحوم، و7 محاضر عدم وجود شهادة صحية للتعامل بها في مجال الأغذية (محلات جزارة، وفراخ) بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري، ومحضر بيع أزيد من السعر سجائر كيلو باترا بزيادة مقدارها 6 جنيهات في العلبة الواحدة وبلغ عدد العلب المضبوطة 16 علبة سجائر كيلو باترا.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي.

