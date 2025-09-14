الأحد 14 سبتمبر 2025
محافظ الدقهلية يرحب بمدير الطب البيطري الجديد ويشدد على دعم المنظومة البيطرية

محافظ الدقهلية ووكيل
محافظ الدقهلية ووكيل الطب البيطري الجديد، فيتو

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمكتبه اليوم، الدكتور أحمد ابراهيم السباعي، مدير مديرية الطب البيطري الجديد بالدقهلية، لتهنئته بتوليه مهام منصبه، ويؤكد على توفير كافة سبل الدعم اللازم لتعظيم دور المديرية في تقديم مختلف الخدمات البيطرية، وأعرب خلال اللقاء عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهام عمله.

 

محافظ الدقهلية يستقبل مدير مديرية الطب البيطري الجديد ويؤكد دعمه

 

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد السباعي عن امتنانه وتقديره للمحافظ على استقباله وتهنئته ودعمه، مؤكدًا حرصه على بذل أقصى الجهود لخدمة أبناء المحافظة، والعمل على تطوير الأداء داخل المديرية والوحدات البيطرية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، بما يحقق تطلعات المواطنين.

