علاج وفحص 1327 رأس ماشية خلال قافلة جامعة الفيوم البيطرية بقرية سنوفر

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون بالجامعة، نظم اليوم الأربعاء، قافلة بيطرية بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ونقابة الأطباء البيطريين، وإدارة التفتيش والرقابة على الأغذية بالإدارة العامة للمدن الجامعية بالجامعة.

دور الجامعة المجتمعي

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عاصم العيسوي، إن تنظيم القافلة تفعيلا لدور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، وفي إطار حرص الجامعة على تقديم خدمات متنوعة للمجتمع المحلي، بما في ذلك تنظيم قوافل علاجية بيطرية مجانية لمراكز وقرى الفيوم، في إطار تعزيز الشراكة بين الجامعة والمجتمع في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الرعاية الصحية البيطرية.

خدمات القافلة البيطرية

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أن القافلة البيطرية وقعت الكشف على 1327 من الماشية والأغنام بالمجان، بهدف الحفاظ على صحة الحيوان وتحسين الإنتاج الحيواني في المنطقة، وتم رش 150 حالة، وعلاج طفيليات داخلية وخارجية 280 حالة، و367 حالة أمراض باطنية تتضمن أمراضًا مثل التسمم وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي، و21 حالة جراحة، بينما تم التعامل مع 92 حالة متعلقة بالأمراض التناسلية التي تؤثر على الإنتاج الحيواني، وتم تجريع 417 حالة من الأغنام حيث تتمتع القرية بوفرة كبيرة في تربية الأغنام، كما تم تقديم النصائح البيطرية للمربين حول أهمية الوقاية والعناية الصحية المستمرة.

وأكد الدكتور وجدي مصطفى مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن القوافل البيطرية التي تنظمها جامعة الفيوم تسهم بشكل كبير في دعم المربين وتخفيف العبء عنهم، وتمثل الأمراض الطفيلية والتناسلية أبرز التحديات التي تواجه المربين في المحافظة، وأن تقديم الرعاية البيطرية المستدامة لهذه الحيوانات يساعد في تحسين إنتاجيتها وضمان صحتها العامة.

