أداء باهت ومحزن، هجوم علاء مبارك على منتخب مصر لهزيمته أمام الأردن يثير الغضب

18 حجم الخط

مباراة مصر والأردن، هاجم علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، أداء منتخب مصر في مباراة أمس، التي أقيمت بين منتخب مصر ومنتخب الأردن، وأسفرت عن فوز الأردن بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للمنتخب المصري.

أداء باهت لمنتخب مصر أمام الأردن

ووصف علاء مبارك أداء منتخب مصر بأنه "باهت"، كما انتقد مستوى منتخب مصر، مؤكدًا أنه من الخطأ الاشتراك في بطولة دولية بمنتخب بهذا المستوى، وأنه من الأكرم لمنتخب مصر الاعتذار عن الاشتراك في البطولة.

وقال علاء مبارك، عبر حسابه على منصة "إكس"، في هجومه الذي وجههة لداء منتخب مصر: "أداء باهت شيء مؤسف ومحزن، أكبر خطأ أن نشترك في بطولة دولية كبيرة بمنتخب بهذا المستوى، كان أكرم لنا الاعتذار عن الاشتراك في البطولة، ألف مبروك لمنتخب الأردن".

هجوم علاء مبارك على منتخب مصر، بعد هزيمته أمام منتخب الأردن بثلاثة أهداف دون رد، أثار ردود أفعال واسعة بين جماهير الكرة المصرية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن غضبهم وانتقادهم لأداء منتخب مصر، ووصفوه بأنه ظهر هزيلًا، وألقوا اللوم على اتحاد الكرة وكل القائمين على الكرة المصرية، رافضين ظهور منتخب مصر بهذا الشكل في البطولات الدولية.

اختيارات المنتخب بالمجاملات وأداء المنتخب عشوائي

علق البلوجر إسماعيل وليد قائلًا: "احنا خسرانين أصلًا قبل مانيجي ومصر كلها كانت متوقعه هذه النتائج الهزيلة، ومع كل الاحترام... اختيارات المنتخب كلها مجاملات...".

فوز منتخب الأردن على مصر فيي بطولة كأس العرب 2025، فيتو

أما البلوجر تيسير فاضل فقالت: "يبقى كده هنعتذر عن كل البطولات القادمة إلى أن يشاء الله لأنه نفس السيناريو ونفس الأشخاص".

وعبر البلوجر نور محمود عن غضبه فقال: "لو جبنا شباب من دورات رمضان كنا كسبنا".

أما البلوجر عصام أبو المكارم فعلق على طلب علاء مبارك باعتذار المنتخب عن لعب المباراة فقال: "لا مكان للاعتذار لأن البطولة تحت رعاية وتنظيم الفيفا والعقوبات ستكون قاسية وقد تصل للإيقاف من المشاركات الدولية".

وعلق البلوجر طه عبد الرحمن فقال: "عادى مفيش جديد والمنتخب الأول برضه هيكون نفس الحكاية أتمنى نتعلم من المغرب ونشوفهم عملوا ايه عشان نعمل زيهم".

وعبر البلوجر أكرم عبد الواحد عن غضبه فقال: "أداء هزيل عشوائي يُسأل عن ذلك اتحاد الكوره وكل القائمين على الكورة المصرية.. أمر سيئ للغاية".

أداء هزيل لمنتخب مصر أمام الأردن في بطولة كأس العرب 2025، فيتو

جدير بالذكر أن منتخب مصر ودع منافسات بطولة كأس العرب 2025 من دور المجموعات، وذلك بعد الخسارة من الأردن بـ 3 أهداف دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة للبطولة.

كما تأهل المنتخب الأردني، وتصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، فيما جاء منتخب الإمارات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد الفوز على الكويت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.