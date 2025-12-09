شبانة يفتح النار على منظومة الكرة: خروج مصر فضيحة وتحية مستحقة للأردن

18 حجم الخط

انتقد الإعلامي محمد شبانة الأوضاع داخل كرة القدم المصرية عقب الخروج من بطولة كأس العرب 2025، مؤكدًا أن المنتخب الأول بقيادة حسام حسن هو الوحيد الذي يحقق نجاحًا ملموسًا بين جميع المنتخبات الوطنية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج " نمبر وان"، المذاع على قناة cbc إن الحديث المتداول عن رغبة اتحاد الكرة في "إحداث ثورة في كرة القدم" أمر لا يستحق التعليق، متسائلًا: "أين شخصية منتخب مصر؟ كيف يخسر بثلاثية أمام الأردن الذي شارك بعدد كبير من البدلاء؟".

وأضاف أن قرار تأجيل مباريات الدوري من أجل كأس العرب أمر مرفوض، مشيرًا إلى أن اتحادات الكرة المحترفة تُنسق مسبقًا مع روابط الدوريات، وتابع: "لماذا لم يُخطر اتحاد الكرة رابطة الأندية قبل ثلاثة أشهر بوجود البطولة لوضعها ضمن توقفات الموسم؟".

منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر لم يقدر المنافسين جيدا في كاس العرب

وأوضح شبانة أن منتخب مصر تعادل أمام الكويت والإمارات وخسر أمام الأردن بسبب حالة غرور وعدم تقدير للمنافسين، مؤكدًا أن هذه المنتخبات قدمت مستويات جيدة بينما لم يظهر منتخب مصر بالشكل المطلوب.

وتساءل: "في ماذا قصّرت الدولة مع مسؤولي كرة القدم لتكون النتائج بهذا الشكل؟"، موجهًا التحية للمنتخب الأردني على الأداء المميز، ومؤكدًا أن الكرة المصرية يجب أن تتعلم من التجربتين المغربية والأردنية.

واختتم شبانة تصريحاته متسائلًا عن مصير الجماهير المصرية التي تكبدت مشاق السفر إلى قطر لتشجيع المنتخب، قبل أن تصدم بالخروج المبكر من البطولة.

منتخب مصر يودع كأس العرب بخسارة مهينة أمم الأردن

ودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بـكأس العرب.

وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لصالح الأردن، في الدقيقة 18 قبل أن يسجل محمد أبو زريق ثاني الأهداف في الدقيقة 41.

ثم أحرز علي علوان الهدف الثالث لصالح الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليؤمن انتصار النشامى ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الثلاثة في دور المجموعات.

