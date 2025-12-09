تعرف على سبب تغيير أفشة في مباراة مصر والأردن بكأس العرب

18 حجم الخط

تعرض محمد مجدي أفشة لاعب منتخب مصر للإصابة بشد في السمانة خلال مباراة الأردن في الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بكأس العرب.

واضطر حلمي طولان مدرب منتخب مصر لاستبدال أفشة خلال أحداث الشوط الثاني بسبب الإصابة في السمانة حيث سيجري لاعب الأهلي أشعة غدا لتحديد حجم الإصابة.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة

وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لصالح الأردن، في الدقيقة 18 قبل أن يسجل محمد أبو زريق ثاني الأهداف في الدقيقة 41.

ثم أحرز علي علوان الهدف الثالث لصالح الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليؤمن انتصار النشامى ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الثلاثة في دور المجموعات.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة الأردن

حراسة المرمى: محمد بسام.ض

الدفاع: يحيى زكريا - محمود حمدي الونش -ياسين مرعي - كريم العراقي.

الوسط: غنام محمد - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق.

الهجوم: إسلام عيسى - مروان حمدي - ميدو جابر.

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الثالثة

الأردن 9

الإمارات 4

مصر 2

الكويت 1

وودع منتخب مصر البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة بينما تأهل منتخبي الأردن والإمارات لدور ربع النهائي من البطولة.

كان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الأولى أمام الكويت بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد لوسيل، فيما انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإماراتي في الجولة الأولى، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب.

منتخب مصر يتعادل مع الإمارات

وفي الجولة الثانية وقع منتخب مصر في فخ التعادل مع نظيره المنتخب الإماراتي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل.

أما منتخب الأردن فحقق ثاني انتصاراته في الجولة الثانية علي حساب الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 6 نقاط انفرد بها بصدارة المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب.

