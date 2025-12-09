الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف على سبب تغيير أفشة في مباراة مصر والأردن بكأس العرب

افشة
افشة
18 حجم الخط

تعرض محمد مجدي أفشة لاعب منتخب مصر للإصابة بشد في السمانة خلال مباراة الأردن في الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بكأس العرب.

واضطر حلمي طولان مدرب منتخب مصر لاستبدال أفشة خلال أحداث الشوط الثاني بسبب الإصابة في السمانة حيث سيجري لاعب الأهلي أشعة غدا لتحديد حجم الإصابة. 

وودع منتخب مصر منافسات كأس العرب بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة 

وسجل محمد أبو حشيش الهدف الأول لصالح الأردن، في الدقيقة 18 قبل أن يسجل محمد أبو زريق ثاني الأهداف في الدقيقة 41.

ثم أحرز علي علوان الهدف الثالث لصالح الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليؤمن انتصار النشامى ويحقق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الثلاثة في دور المجموعات.

تشكيل منتخب مصر  لمواجهة الأردن

حراسة المرمى: محمد بسام.ض

الدفاع: يحيى زكريا - محمود حمدي الونش -ياسين مرعي - كريم العراقي.

الوسط: غنام محمد - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق.

الهجوم: إسلام عيسى - مروان حمدي - ميدو جابر.

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الثالثة

الأردن 9 

الإمارات 4

مصر 2 

الكويت 1

وودع منتخب مصر البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة بينما تأهل منتخبي الأردن والإمارات لدور ربع النهائي من البطولة.

 كان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الأولى أمام الكويت بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد لوسيل، فيما انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإماراتي في الجولة الأولى، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب.

منتخب مصر يتعادل مع الإمارات

وفي الجولة الثانية وقع منتخب مصر في فخ التعادل مع نظيره المنتخب الإماراتي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل. 

أما منتخب الأردن فحقق ثاني انتصاراته في الجولة الثانية علي حساب الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 6 نقاط انفرد بها بصدارة المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد مجدي أفشة أفشة منتخب مصر للإصابة 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 محمود حمدي الونش منتخب مصر ياسين مرعي

مواد متعلقة

منتخب مصر يودع كأس العرب بالخسارة أمام الأردن بثلاثية نظيفة

منتخب الأردن يواصل تقدمه أمام مصر 2-0 بعد 75 دقيقة

جماهير الأردن بعد تقدمها على مصر: قاعدين ليه قوموا روحوا (فيديو)

الأردن تواصل تقدمها على مصر بهدفين بعد 60 دقيقة

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا الأربعاء، رياح تزيد من الإحساس بالبرودة

طولان: منتخب مصر"ولد يتيما" وأحمد دياب يتحمل مسؤولية كارثة كأس العرب (فيديو)

تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو لتعدٍ بالمقطم والمعمورة

إعلام سوري: أصوات انفجارات في منطقة المزة بدمشق

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا لمتابعة الملفات الاقتصادية والخدمية

جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تعلن عن خدمة جديدة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بالقليوبية

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

ما حكم المراهنات في الألعاب الإلكترونية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تجوز صلاة قيام الليل في التاسعة مساء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads