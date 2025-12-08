لم يكن موفقًا، علاء مبارك يدخل على أزمة محمد صلاح برسالة قوية

18 حجم الخط

أزمة محمد صلاح، وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة للاعب ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، بعد الجدل الواسع الذي أثاره محمد صلاح حول استبعاده من اللعب في مباريات ليفربول، وجلوسه على مقاعد البدلاء خلال 3 مباريات متتالية، وتأكيده أن هناك من يريد ان يحمله فشل الفريق في الفوز.

علاء مبارك ينتقد تصريحات محمد صلاح

ووجه علاء مبارك النقد للاعب محمد صلاح، قائلًا: إنه "كان يفترض أن يتحدث مع المدرب ليعرف أسباب استبعاده بدلًا من الخروج بتصريحات مزلزلة في هذا التوقيت".

أزمة محمد صلاح مع ليفربول، فيتو



وقال علاء مبارك، عبر منصة "إكس"، في تعليقه على أزمة محمد صلاح: "تابعت معظم التعليقات الإنجليزية بخصوص نجمنا المحبوب محمد صلاح؛ أولًا الجميع اعترف بنجومية محمد صلاح وأدائه الممتاز في السنوات الماضية، وأهدافه الرائعة والحاسمة والجوائز التى حصل عليها والبطولات التى ساهم فيها مع فريق ليفربول، بل أغلبهم اعترف بشكل واضح أن صلاح يعتبر أسطورة بل ومن عظماء نادى ليفربول وهذا حقه لا خلاف عليه".

وفي النقد الموجه للاعب محمد صلاح، قال علاء مبارك: "ثانيًا، النقد الموجه لصلاح هو خروجه في هذا التوقيت بتصريحات علنية، لم تكن موفقه من حيث التوقيت والمضمون، خاصة والفريق يعانى من خسائر متتالية، وأمامه مباريات عديدة مهمة، والمدرب والفريق تحت ضغوط كبيرة ومطالب بالفوز".

توفيق محمد صلاح مع المنتخب يخرس الألسنة

ووجه علاء مبارك رسالة لـ محمد صلاح فقال: "فكان المفروض من لاعب كبير كصلاح أن يصر ويتحدث مع المدرب، ليعرف أسباب استبعاده بدلًا من الخروج بتصريحات مزلزلة في هذا التوقيت، هذا هو النقد الموجه لصلاح"

أزمة محمد صلاح وسلوت، فيتو



وأوضح علاء مبارك رأيه في أزمة محمد صلاح ومدرب ليفربول سلوت، فقال: "ربما المدرب له هدف فنى من استبعاد صلاح وأن مستوى صلاح هذا الموسم ليس كما كان، وهذا شيء طبيعى في الرياضة ولا ينقص من نجومية صلاح. فعلى المدرب ان يستخدم ذكائه خاصة وأن له حديث غدًا وأن يتواصل مع اللاعب يشجعه، ويدعمه نفسيًا حتى لا يخسره".

وتابع علاء مبارك رسالته لمحمد صلاح، فقال: "وأخيرًا بالنسبة لنجمنا صلاح الذى سيغادر لينضم لمنتخبنا الوطنى للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا نتمنى لمنتخبنا الفوز إن شاء الله، ولصلاح كل التوفيق والتألق حتى يخرس كل الألسنة".

وقال علاء مبارك: "بالمناسبة أغلب التعليقات الإنجليزية التى شاهدتها لم تحمل صلاح مسئولية النتائج، بل حملت الفريق بالكامل على سوء الاداء والهزائم المتتالية، وربما كما قولت يريدون بيعه"

وعن استبعاد محمد صلاح من قبل أرني سلوت وجلوسه في مقعد البدلاء لمدة 3 مباريات متتالية، قال علاء مبارك: "احتمال عايز يمشى صلاح!".

