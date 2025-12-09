تفاصيل أول برنامج تدريبي متطور على جراحات المناظير بمعهد تيودوربلهارس

18 حجم الخط

أطلق قسم الجراحة العامة بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث برنامجًا جراحيًا مكثفًا على مدار ثلاثة أيام بعنوان “Laparoscopic Cholecystectomy Hands-On Bootcamp”، تحت رعاية الدكتور أحمد عبد العزيز مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، بالتعاون مع جمعية الجراحين المصرية برئاسة طارق إبراهيم، وتحت إشراف هشام المليجي رئيس قسم الجراحة العامة بالمعهد.

الارتقاء بجودة التعليم الطبي المستمر

ويأتي ذلك في إطار الدور الريادي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث باعتباره واحدًا من أهم المؤسسات البحثية والطبية في مصر والشرق الأوسط، وحرصه الدائم على الارتقاء بجودة التعليم الطبي المستمر وتطوير مهارات الجراحين باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

ويعتبر هذا البرنامج التدريبي الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط حيث يتيح للمتدرب التدريب الفعلي على جراحات المناظير داخل غرف العمليات تحت إشراف كامل من أساتذة جراحات المناظير فى مصر والشرق الأوسط.



تضمن البرنامج محاضرات علمية متقدمة وتدريبًا عمليًّا Hands-On داخل غرف العمليات، بمشاركة نخبة من الأساتذة الجراحين من بينهم أحمد عبد العزيز مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، محمد سعيد رئيس الشعبة الإكلينيكية الجراحية، هشام المليجي رئيس قسم الجراحة العامة، أحمد شكري أستاذ جراحات المناظير وقائد مسيرة التدريب على جراحات المناظير فى مصر والشرق الأوسط، إلى جانب طارق إبراهيم رئيس جمعية الجراحين المصرية، عاطف عبد الغني سكرتير جمعية الجراحين المصرية، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجراحة بالمعهد وهم عماد عصمت، يوسف فاروق، محمد عباس ومجموعة من الخبراء ممن قدموا سلسلة من المحاضرات المتخصصة.

