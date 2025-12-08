أمين الأعلى للجامعات يشهد احتفالية تسليم جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي 2025

18 حجم الخط



شهد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، احتفالية تسليم جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في دورتها الثامنة لعام 2025، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية والأكاديمية.

وشهدت الاحتفالية حضور كل من: المهندس إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة منال عوض - وزير التنمية المحلية، والدكتور مفيد شهاب - وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة، واللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية، والدكتور يحيى عبد العظيم المشد - رئيس جامعة الدلتا، والدكتور محمد ربيع ناصر - رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، ومحمود الشريف - نقيب الأشراف، والدكتور محمد أبو هاشم - أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

تأتي هذه الجائزة، المُقدمة من الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، كدعم قوي لجهود الارتقاء بمخرجات المنظومة البحثية وتحفيز الباحثين على تقديم حلول مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

مجالات جائزة محمد ربيع ناصر

تركزت مجالات الجائزة في دورتها الثامنة على الأولويات الوطنية، بما في ذلك:

• التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

• الطاقة الجديدة والمتجددة.

• العلوم الطبية.

• الزراعة والأمن الغذائي.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت إن تواجد المجلس الأعلى للجامعات في احتفالية جائزة محمد ربيع ناصر يأتي تأكيدًا لدورنا المحوري في دعم وتشجيع كل مبادرة تهدف إلى الارتقاء بالبحث العلمي التطبيقي في مصر والمنطقة العربية."

وأضاف:"نرى في هذه الجائزة مثالًا يحتذى به للشراكة الفعالة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص لخدمة المجتمع. إن التركيز على مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الجديدة، والأمن الغذائي، يتوافق بشكل كامل مع الأولويات الوطنية للدولة المصرية ومحاور رؤية مصر 2030."

وأشار رفعت إلى أن البحث العلمي لم يعد مجرد رفاهية أكاديمية، بل هو القاطرة الحقيقية للتنمية المستدامة، وندعو جميع الباحثين للاستمرار في تقديم حلول مبتكرة تساهم في حل التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، وترفع من تصنيف جامعاتنا عالميًا."

