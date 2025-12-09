انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثلاثي لهيئة الشراكة بين الأكاديميات 2025

18 حجم الخط

انطلقت فعاليات المؤتمر الثلاثي السنوي لهيئة الشراكة بين الأكاديميات 2025، الذي تستضيفه مصر ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للهيئة، والذي يُعقد كل ثلاث سنوات، بمشاركة دولية واسعة من الأكاديميات الوطنية والجهات العلمية العالمية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن استضافة مصر للمؤتمر الثلاثي السنوي لهيئة الشراكة بين الأكاديميات 2025 تُعزز دور الدولة في دعم التعاون الدولي في مجالات العلوم والبحث والابتكار، مشيرًا إلى أن هذا الحدث العالمي يعكس مكانة مصر المتنامية على خريطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودورها في دعم الشراكات العلمية متعددة الأطراف.

يُعد هذا الحدث واحدًا من أكبر التجمعات العلمية الدولية، حيث يشهد هذا العام مشاركة 300 من الخبراء وقادة المؤسسات العلمية، و50 متحدثًا دوليًا، إلى جانب 120 منظمة دولية، مما يعكس مكانته كمنصة رائدة للحوار العلمي العالمي.

ويناقش المؤتمر أبرز القضايا العلمية المعاصرة، والتي تشمل: تعزيز الثقة والمرونة في المنظومات العلمية، تغيّر الدور الاجتماعي للمؤسسات الأكاديمية، الابتكار من أجل التنمية المستدامة، التطورات التكنولوجية وتحدياتها الأخلاقية، التخفيف من آثار تغيّر المناخ وتعزيز الصمود، تقديم المشورة العلمية وصنع القرار القائم على الأدلة، الدبلوماسية العلمية، وربط العلم بالسياسات والمجتمع في ظل التحولات العالمية.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات لعدد من القيادات العلمية الدولية، من بينهم: بيجي هامبرغ الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، مارشيشا فتين الرئيس المشارك للهيئة، فوغان توركيان المدير التنفيذي للأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب بالولايات المتحدة، ليديا بريتو مساعد المدير العام لعلوم الطبيعة باليونسكو (عبر رسالة فيديو)، إضافة إلى ممثل الحكومة الإيطالية.

وأكدت الدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي تُجسّد التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في مجالات العلوم والبحث والابتكار، مشيرة إلى أن المؤتمر يُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووفقًا لإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعم مباشر من الدكتور أيمن عاشور، بما يعكس الدور المتنامي لمصر في دعم الشراكات العلمية الدولية وبناء القدرات البحثية.

ويُعد المؤتمر منصة مركزية تجمع صُنّاع القرار العلمي والخبراء الدوليين لتبادل الخبرات وصياغة رؤى مشتركة حول مستقبل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتوظيفها في مواجهة التحديات العالمية.

