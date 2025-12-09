فريق كمال الأجسام القوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات خلال بطولة العالم بالسعودية

18 حجم الخط

استمرارًا للنجاحات التى يحققها أبناء القوات المسلحة بمختلف الألعاب الرياضية لرفع العلم المصرى عاليًا خفاقًا بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها، حقق فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة الذى تشرف على تدريبه قيادة قوات الصاعقة عدد (5) ميدالية متنوعة خلال مشاركته ببطولة العالم لكمال الأجسام والتى أقيمت فعالياتها بالمملكة العربية السعودية بمشاركة أكثر من (57) دولة.

حيث تحصل النقيب محمـد محمـد صالح على الميدالية الفضية وزن (90) كيلو فئة كمال الأجسام والميدالية الذهبية فئة (Classic Physique )، وحقق النقيب سعد فايق سعد الميدالية البرونزية وزن (85) كيلو فئة كمال الأجسام والميدالية الفضية فئة (Classic Physique )، وتوج الرقيب حمدى رفيق حمدى بالميدالية الفضية فئة (Muscular Physique )، وأشادت اللجنة الفنية المنظمة والحكام ورئيس الإتحاد الدولى لكمال الأجسام بالمستوى الراقى لفريق كمال الأجسام للقوات المسلحة المصرية.

هذا وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة لأبنائها الرياضيين بمناسبة حصولهم على تلك الميداليات التى تضاف إلى سجلات التفوق الرياضى لأبناء القوات المسلحة.

