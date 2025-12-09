الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
أخبار مصر

جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تعلن عن خدمة جديدة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بالقليوبية

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن توفير سيارات للشركة للخدمات المتنقلة، والتي يتوافر بها خدمات ( شحن - كارت بدل فاقد - سداد رسوم المعاينة - سداد قيمة المقايسات - سداد الفواتير).
 

خدمات شركة جنوب الدلتا لشحن عدادات الكهرباء

وأوضحت الشركة أن السيارات متوفرة بالأماكن التى لا يتوافر بها مراكز شحن والتابعة لفروع القطاع بدءا من تمام الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة ٢ ظهرًا، وذلك تيسيرا علي المواطنين داخل نطاق قطاع كهرباء القليوبية.
 

جدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تحذيره للمواطنين بعدم التأخير في دفع فاتورة عدادات الكهرباء القديمة لمدة 30 يوما لعدم تطبيق غرامات تأخير بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة في حال عدم السداد في الموعد المحدد.

خطوات حساب فاتورة كهرباء شهر ديسمبر

وقالت الوزارة: إن المواطنين الذين لم يسددوا فاتورة شهر نوفمبر والتي يجري تحصيلها خلال شهر ديسمبر الجاري سيواجهون غرامة بنسبة 7% إذا لم يتم الدفع قبل نهاية الشهر الجاري وفي حالة استمرار التأخر لشهر إضافي، فسيتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء الكترونيا

وتتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا بدون الانتظار لوصول المحصل أو من خلال الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر كالتالي:

  • الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر
  • مراكز تحصيل الفواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية
  • نقاط شركة فوري لتحصيل الفواتير المنتشرة على مستوى الجمهورية
  • المحافظ البنكية والتي تقبل سداد الفواتير
  • محافظ شركات المحمول
  • تطبيق My Fawry على الهواتف المحمولة
  • ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر ديسمبر من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
  • اختيار قسم الخدمات.
  • الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
  • كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
  • الضغط على كلمة استعلام.

