الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس (فيديو)

حالة الطقس، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك مناطق على مستوى الجمهورية تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة منذ يوم السبت الماضي، وذلك نتيجة المنخفض الجوي الذى تتعرض له البلاد فى طبقات الجو العليا.



وقالت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية " dmc"، إن هناك بعض المناطق فى سيناء والغردقة وصلت فيها الأمطار، لحد السيول، موضحة أن مصادر الكتل الهوائية القادمة من أوروبا مع وجود المنخفض الجوي فى طبقات الجو العليا ساعد على انخفاض درجات الحرارة.



وأضافت إن درجة الحرارة العظمى فى القاهرة وصلت إلى 19 درجة، وهو أقل من الطبيعي، مشيرة إلى أن البرودة واضحة جدا فى فترات الصباح الباكر، وأن انخفاض درجة الحرارة مستمر حتى يوم الجمعة المقبل.



وأوضحت أنه منذ بداية الأسبوع المقبل تبدأ درجات الحرارة فى الأرتفاع مرة أخرى، وتصل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة 21 درجة.



حالة الطقس فى القاهرة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبارد فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 11

