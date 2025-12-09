وداعا للفكة، "النقل العام" تكشف تفاصيل منظومة الدفع الإلكتروني للتذكرة (فيديو)

18 حجم الخط

شرح المهندس عصام عبد الخالق الشيخ رئيس هيئة النقل العام، تفاصيل منظومة الدفع الإلكتروني للتذكرة، قائلا: إنه تم الاتفاق مع إحدى شركات الإنتاج الحربي، لتحويل 1800 أتوبيس من نظام الدفع النقدي إلى التحصيل الإلكتروني.



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "الحياة"، إن المنظومة سيتم تطبيقها على 3 مراحل الأولى على 300 أتوبيس وتم الانتهاء منها وسيتم تطبيقها خلال أيام.



وأضاف أنه سيتم تطبيق المرحلة الثانية على 1000 أتوبيس والثالثة على 500 أتوبيس، موضحا أن كل أتوبيس سيتم تركيب جهازين أولهما بجانب السائق، والآخر فى أخر الأتوبيس.

وأوضح: " الراكب سيقوم بشراء كارت ذكي به رصيد مالي، وعند استقلاله الأتوبيس سيقوم بوضع الكارت الذكي على الماكينة المجاورة للسائق، وعند النزول سيقوم بوضع الكارت مرة أخرى على الماكينة الثانية فى آخر الأتوبيس، وبذلك سيتم منع التعامل النقدي".

وتابع: " المنظومة الجديدة هدفها تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وزيادة إيرادات الهيئة، وأنه تم تفعيل 300 الأتوبيس وخلال شهر سيتم تطبيق المنظومة"، مؤكدا أن المنظومة الإلكترونية ستقضي على سياسة الأجرة الموحدة حيث يتم تقسيم الإجرة على حسب عدد المحطات.

وكان المهندس عصام عبد الخالق الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، أصدر توجيهات أن تكون تعريفة الركوب طبقا لعدد المحطات التي يستخدمها الراكب وليست تعريفة موحدة على جميع خطوط شبكة هيئة النقل العام.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة الدائم لتقديم خدمة مميزة لجمهور ركاب القاهرة الكبري، وتزامنا مع تطبيق الدفع الإلكتروني بدلا من التذكرة الورقية من خلال كارت مسبق الشحن، حيث يتم خصم قيمة الرحلة إلكترونيا عند تمرير جهاز التحصيل وفقا لعدد المحطات.

