تفاصيل انطلاق التصويت في الداخل بالـ 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي غدا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انطلاق تصويت المصريين بالداخل في الـ 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي.

وتُجرى الانتخابات في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا يتنافس عليها المرشحون داخل 2372 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

ويختار الناخبون ممثليهم من بين المرشحين المدرجين على ورقة الاقتراع، وفقًا للأعداد المحددة قانونًا لكل دائرة.

وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن أعضاء الهيئات القضائية تسلموا كافة أوراق العملية الانتخابية، مؤكدا حرصهم الكامل على المشاركة والإشراف على سير الانتخابات داخل مصر يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر الجاري، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية واستكمال الاستحقاق الدستوري.

وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة

مركز الداخلة والفرافرة



أسوان:

قسم أول أسوان



مركز النوبة



مركز إدفو





الأقصر:

قسم الأقصر

مركز القرنة

مركز إسنا





الإسكندرية:

قسم أول المنتزه



المنيا:

قسم أول المنيا

مركز مغاغة

مركز أبو قرقاص



مركز ملوى

مركز دير مواس





الجيزة:

قسم الجيزة





مركز البدرشين



قسم بولاق الدكرور



قسم العمرانية



قسم الأهرام



قسم أكتوبر



مركز منشأة القناطر





البحيرة:

مركز المحمودية



مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات



مركز كوم حمادة





سوهاج:

مركز البلينا





أسيوط:

قسم أول أسيوط



مركز القوصية



مركز أبوتيج





الفيوم:

مركز سنورس

