سائق ميكروباص يلقي جثة و10 مصابين أمام مركز أشعة بأسوان ويلوذ بالفرار

شهد محيط أحد مراكز الأشعة بمدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، حالة من الفزع والذعر بعد قيام سائق سيارة ميكروباص بإلقاء جثة شخص و10 مصابين أمام المركز، قبل أن يلوذ بالفرار.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ الأهالي وتحرك الإسعاف

أبلغ الأهالي الأجهزة المعنية بالواقعة الصادمة، فتحركت سيارات الإسعاف على الفور لنقل جميع الحالات إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وسط حالة من الاستنفار الأمني والطبي.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لمعاينته والوقوف على أسبابه، وبدأت مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد خط سير السيارة وضبط مرتكبي الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها لكشف الملابسات وتحديد أسباب الحادث.

