من شجر الدر لأم كلثوم، مصلحة سك العملة توثق التاريخ المصري بمعرض الكتاب (صور)

تشارك مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، في الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، والذي يأتي تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونا »، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

جناح مصلحة الخزانة العامة وسك العملة

ويضم جناح مصلحة الخزانة العامة وسك العملة مجموعة متميزة من المقتنيات من الدروع الرسمية، والميداليات التذكارية الذهبية والفضية، والأوسمة، والنياشين، واللوحات النحاسية، والقلادات، والعملات القديمة والتذكارية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويظهر معرض القاهرة الدولي للكتاب مهارات العاملين بمصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، فأناملهم الذهبية توثق عظمة التاريخ الحضاري والإنساني المصري، وتلك المقتنيات التذكارية ترسخ في أذهان الأجيال الشابة قيمة التراث المصرى الممتد منذ آلاف السنين، بالإضافة إلى تعريفهم بالمشروعات التنموية، التي يتم سكها على العملات المعدنية المتداولة والتي يستخدمها جميع المواطنين يوميا.

مقتنيات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة

وضمت مقتنيات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المعروضة جناحها في معرض الكتاب والتي يتراوح أسعارها ما بين 250 جنيها و700 جنيها، مجموعة متميزة من الأعمال ومنها:ميداليات «توت عنخ آمون»، ومجموعة «كنوز مصر الفرعونية القديمة»، ومجموعة تؤرخ لحقبة الأسرة العلوية التي أسسها محمد علي باشا، ومجموعة رحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلى ميداليات تذكارية للرئيس الراحل أنور السادات وإمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي وكوكب الشرق أم كلثوم ودينا شجر الدر ومحمد علي.

