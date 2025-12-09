ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، يستضيف برشلونة نظيره آينتراخت فرانكفورت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة لمرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: كوندي، جيرارد مارتين، كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: إريك جارسيا، بيدري، لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينيا.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت

تنطلق مباراة برشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

موقف برشلونة وفرانكفورت في دوري الأبطال

كان برشلونة تعرض لهزيمة قاسية من تشيلسي الإنجليزي في الجولة الماضية بدوري أبطال أوروبا، بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب "ستامفورد بريدج".

وتعرض برشلونة لهزيمتين خلال مرحلة الدوري، وتعادل في مباراة وحقق الفوز في مواجهتين، وفرانكفورت تعرض للهزيمة في 3 مبارايات بنفس المرحلة، وحقق الفوز في واحدة وتعادل بأخرى.

ويملك برشلونة في رصيده بـ دوري الأبطال، 7 نقاط ويحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب، أما آينتراخت فرانكفورت يتواجد بالمركز 28 ولديه 4 نقاط.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ 16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ 16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

