غياب صلاح، تشكيل ليفربول لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفا ثقيلا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، أمام إنتر ميلان في الجولة السادسة لمرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا بملعب جوزيبي مياتزا"سان سيرو".

تشكيل ليفربول أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبرج، ماك أليستر، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي، ألكسندر إيزاك.

ويحتل ليفربول المركز الـ 13 في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بعدما تعرض للهزيمة في مباراتين بمرحلة الدوري، ويأتي إنتر ميلان في المركز الرابع في جدول الترتيب بـ 12 نقطة.

وشهدت قائمة فريق ليفربول في رحلته إلى إيطاليا، لمواجهة انتر ميلان غياب محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة ضد أرني سلوت مدرب الريدز وإدارة النادي الإنجليزي.

كما شهدت قائمة ليفربول غياب الثنائي جاكبو وكييزا لداعي الإصابة.

قائمة ليفربول ضد إنتر ميلان

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أليسون، مامارداشفيلي، جوميز، كوناتي، ڤان دايك، كيركيز، برادلي، روبرتسون، خرافنبيرخ، چونز، ماك أليستر، سوبوسلاي، وودبيرن، نيوني، ايكيتيكي، إيزاك، ڤيرتز، لاكي، نجوموها.

وكان سلوت قرر جلوس صلاح على مقاعد البدلاء في آخر 3 مباريات للفريق ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فلم يشارك في مباراتي وست هام وليدز يونايتد وظل حبيسا للدكة، فيما شارك كبديل في الشوط الثاني فقط أمام سندرلاند.

