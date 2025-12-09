الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
تحرير 25 مخالفة تموينية والتحفظ على 360 علبة سجائر صيني محظور تداولها بالقليوبية

شنت مديرية التموين في القليوبية حملة مفاجئة على مركز ومدينة بنها اليوم، أسفرت عن ضبط 360 علبة سجائر صيني محظور تداولها بدون فواتير، وتحرير 25 مخالفة تموينية.

حلول فورية ومساعدات عاجلة، محافظ القليوبية يلتقي أهالي شبين القناطر والخانكة والخصوص

محافظ القليوبية يشارك في احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة بنها

 

للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي، 

وتواصل مديرية التموين جهودها المكثفة للمرور على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي، تنفيذا لخطة المتابعة المستمرة والتوجيهات الفورية للدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية تموين القليوبية.

وانطلقت الحملة المفاجئة على المخابز والأنشطة التجارية بدائرة إدارة بنها، حيث تم تحرير 23 مخالفة تموينية داخل المخابز شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود ميزان وعدم نظافة أدوات العجن وعدم وجود لوحة بيانات.

ضبط  360 علبة مجهولة المصدر بالقليوبية 

 

كما تم تحرير محضر لمحل بقالة لحيازته سجائر صيني مهربة بدون فواتير، حيث تم التحفظ على 36 قاروصة سجائر مختلفة الأنواع بإجمالي 360 علبة مجهولة المصدر. وتم تحرير محضر آخر لمحل بيع لحوم مجمدة لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار استمرار تكثيف الضربات الرقابية النوعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق وضبط أي ممارسات تجارية غير قانونية، مشددا على أن المديرية لن تتهاون في مواجهة الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتى ذلك في إطار التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتكثيف التواجد الرقابي.

