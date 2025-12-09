القبض على مدرس بتهمة الاعتداء علي طفلة أثناء درس خصوصي بالقليوبية

18 حجم الخط

أقدم مدرس على الاعتداء جنسيًا على صغيرة تبلغ من العمر 10 سنوات داخل حمام الشقة التي يقدّم بها الدروس الخصوصية، بمنطقة بهتيم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في حادثة صادمة هزّت الأهالي، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية فور ورود البلاغ.

ضبط مدرس تعدى علي طفلة أثناء درس خصوصي بالقليوبية

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا من المدعو " ع.ط" (38 سنة يتهم فيه المدعو "م ص.ع" (43 سنة – مدرس – مقيم بذات المنطقة) بالتعدي جنسيًا على نجلته "س. س." البالغة من العمر 10 سنوات وهتك عرضها.



وكشفت التحريات، أن الطفلة كانت قد أنهت درسها داخل نفس العمارة في بهتيم، ثم صعدت إلى شقة المدرس لجلب شقيقتها الصغرى التي كانت تتلقى درسًا عنده، وخلال انتظارها انتهاء الدرس، طلبت الذهاب إلى الحمام داخل الشقة، وفور دخولها الحمام، فوجئت بالمدرس يدخل خلفها، ويقوم بكتم صوتها والاعتداء عليها جنسيًا داخل الحمام، مستغلًا وجودها بمفردها داخل الشقة.

وعقب عودتها إلى المنزل، وبسؤالها عمّا حدث انهارت وأقرت بأن المدرس اعتدى عليها داخل حمام الشقة.

وعلى الفور، وجّه المقدم مصطفى دياب بتشكيل فريق بحث لفحص الواقعة، وبالفعل أكدت التحريات تفاصيل الجريمة بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات وشهادة الطفلة، أقرّ بارتكاب تلك الواقعة.

وحرر المحضر رقم 35881 جنح قسم ثان شبرا الخيمة بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.